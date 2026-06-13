Comienza el rodaje del corto «El desvío», un thriller en carretera

El cortometraje «El desvío», dirigido y escrito por Martín D. Guevara, fue presentado en la plaza del Misterio de Poio, uno de los municipios en los que se desarrollará el rodaje, junto con Mies. Se trata de un thriller psicológico sobre el miedo cotidiano que muchas mujeres sienten al viajar. La producción, impulsada por Bastión Films & Liquid Fiction, se rodará en localizaciones como Combarro o Armenteira, con la ruta espiritual del Camiño de Santiago como eje narrativo.

La historia sigue a Clara y Lucía, dos jóvenes que hacen autostop en una carretera rural y son recogidas por Juan, un desconocido aparentemente amable. Un desvío inesperado, silencios incómodos y una avería en un bar aislado convierten el trayecto en una experiencia marcada por la duda: no hay una amenaza evidente, pero el miedo crece. El proyecto, de 18 minutos, está basado en testimonios reales de mujeres y busca visibilizar la necesidad de vivir siempre alerta. Irene Esser, María Marnez, José Manuel Lorenzo, David Amor, Eva Cobo, Manel Loureiro y Miguel Lorenzo son los protagonistas.