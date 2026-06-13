La Boa Vila bailó hasta el final en la despedida del Surfing the Lérez

El Surfing the Lérez se despidió de Pontevedra como vivió siempre: con música, calor humano, vasos en alto, camisetas empapadas y una Illa das Esculturas convertida en punto de encuentro para varias generaciones. La última jornada del festival dejó este sábado un ambiente muy bueno desde primera hora, con público entrando y saliendo de los escenarios, grupos de amigos buscando sombra, familias apurando la tarde y muchos fieles con la sensación de estar asistiendo a algo más que una simple tanda de conciertos.

La jornada tuvo ese aire de romería moderna que siempre acompañó al Surfing. No hizo falta esperar a la noche para que el recinto cogiese pulso. Familia Caamagno abrió el camino en el escenario Sala Karma con ese tono festivo que encajó bien con una tarde de despedida. Después llegaron Dani Cornes y Niños Bravos, mientras el público se iba repartiendo entre barras, zonas de descanso y primeras filas.

El Surfing the Lérez cerró la edición por todo lo alto en la Illa das Esculturas. / Gustavo Santos / FDV

Con el avance de la tarde, el festival empezó a parecerse cada vez más a una celebración colectiva. En el escenario Vibra Mahou, La Gloria, Nadie Patín y Cora Yako fueron sumando ambiente antes de que Colectivo da Silva y Camellos elevasen el ritmo de una jornada que ya se movía entre la nostalgia y las ganas de bailar. Había abrazos, canciones coreadas y esa mezcla de cansancio y felicidad que aparece cuando un evento así funciona.

Uno de los momentos más esperados llegó con The Rapants, que encontraron una Illa das Esculturas entregada y con ganas de cantar. Su concierto fue uno de los grandes focos de la noche, con mucho público concentrado frente al escenario y un ambiente de última gran cita. El cierre de Estrogenuinas mantuvo la energía arriba y reforzó esa sensación de despedida ruidosa, compartida y nada solemne.

Bailes, comida, bebida y celebración contra el calor a orillas del río Lérez. / Gustavo Santos / FDV

También tuvo su espacio el escenario El Chato, por donde pasaron Balteira, Alizza, Mad Foxes y Portosanto, en una programación que volvió a demostrar la amplitud de estilos del festival. Mientras tanto, la zona Romería Club mantuvo el baile con sesiones de Eme DJ, La Yaya DJ, Carlos Crespo, Kris DJ, Duendeneta Dilleis, Yago Rivas, Nida y Gorlitox.

Noticias relacionadas

La última jornada del Surfing the Lérez en Pontevedra no tuvo tono de funeral, sino de fiesta larga. Hubo nostalgia, sí, pero sobre todo hubo ruido, baile, colas, reencuentros y muchas ganas de estirar la noche. Si esta fue realmente la despedida, el festival se marchó fiel a sí mismo, con la ciudad entregada y la música sonando a orillas del Lérez.