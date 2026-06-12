Así ven los alumnos de FP sanitaria el futuro de una profesión clave en hospitales y centros de salud

El trabajo de los futuros técnicos superiores sanitarios de Pontevedra se hizo visible este viernes en el Hospital Montecelo a través de un concurso de carteles en el que participaron alumnos de segundo curso de seis ciclos de la rama sanitaria. La iniciativa, celebrada con motivo del Día de los Técnicos Superiores Sanitarios, que se conmemora este domingo 14 de junio, buscó poner en valor unas profesiones esenciales para la atención sanitaria, muchas veces poco visibles para la ciudadanía.

El certamen reunió propuestas gráficas elaboradas por estudiantes que actualmente realizan sus prácticas en los tres hospitales del Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés. El fallo tuvo lugar en el salón de actos de Montecelo y permitió seleccionar un cartel ganador por cada una de las seis especialidades participantes: Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, Dietética, Laboratorio Clínico y Biomédico, Higiene Bucodental, y Documentación y Administración Sanitarias.

Los trabajos presentados reflejaron la visión del alumnado sobre su futuro profesional y sobre el papel que estos técnicos desempeñan en el sistema sanitario. A través de sus carteles, los participantes abordaron valores como el compromiso asistencial, el trabajo en equipo, la innovación y la importancia de una labor técnica que resulta clave en diagnósticos, tratamientos, prevención y gestión sanitaria.

La responsable de la Unidad de Docencia y Formación Continuada, Ángeles Alonso García; la directora de Enfermería del Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés, Concepción Abellás Álvarez; y la subdirectora de Enfermería de Atención Primaria, Silvia Amoedo Casqueiro, participaron en el acto junto a responsables del Área Funcional de Calidad, Docencia e Innovación.

Noticias relacionadas

Desde la organización se agradeció la implicación del alumnado y se destacó que este tipo de actividades contribuyen a reforzar la formación práctica. También se subrayó su valor para dar visibilidad a los futuros profesionales sanitarios y acercar a la sociedad el papel que desempeñan dentro de la atención a la población.