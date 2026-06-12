Transportes encarga asfaltados de emergencia en la autovía de Marín, la N-550 en Pontevedra y la N-554 en Vilaboa

El Ministerio de Transportes ha formalizado un nuevo contrato de emergencia por 4,5 millones de euros para la reparación de firmes en distintos tramos de la Red de Carreteras del Estado en la provincia, entre ellos en la N-550 en Portas, Barro, Pontevedra y Vilaboa; en la N-550A a su paso por Caldas de Reis; en la N-554 en Vilaboa; y en la PO-11, la autovía de Marín.

El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, explica que «las actuaciones responden a la necesidad de actuar con urgencia en diversas vías que experimentaron un notable deterioro en los últimos meses a consecuencia de las intensas precipitaciones del invierno. El desgaste de los pavimentos y la aparición de daños en el firme hicieron necesaria una intervención extraordinaria para preservar la seguridad vial y garantizar unas condiciones adecuadas de circulación»

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El contrato,+ con la empresa Covsa, tiene un plazo de ejecución de cuatro meses y «completa el paquete de obras de emergencia impulsado por el ministerio tras constatar el grave deterioro que presentaban distintos tramos de la Red de Carreteras del Estado en la provincia tras el invierno. Las intensas precipitaciones entre noviembre de 2025 y febrero de 2026 agravaron de forma muy significativa el estado de los firmes, provocando hundimientos, grietas, desprendimientos y baches que llegaron a comprometer la seguridad vial».