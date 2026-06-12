El Surfing The Lérez morirá de pie, fiel a sus principios y tras un fin de semana de ensueño

El Surfing the Lérez encara este fin de semana su última edición después de quince años convertido en una de las grandes citas musicales y festivas de Pontevedra. La Illa do Covo acogerá la despedida de un festival que nació en una sala, creció en la zona vieja y acabó consolidándose como una romería multitudinaria, gratuita y abierta a todos los públicos. La organización ha anunciado que esta será la última entrega del evento al considerar agotado un modelo que, pese al respaldo masivo del público, ya no resulta sostenible en las actuales condiciones económicas y organizativas.

La organización del Surfing the Lérez explica el final del festival, tras quince años de trayectoria, por el agotamiento de un modelo que considera ya económicamente insostenible. En su comunicado publicado en redes sociales, subraya que la despedida no responde a una falta de público, ya que el evento mantiene un respaldo masivo, sino a la dificultad de sostener una cita que ha crecido de forma notable desde sus orígenes en una sala hasta su consolidación en la Illa do Covo.

Ese crecimiento, señalan, obligó a transformar por completo la estructura del festival, con una producción cada vez más profesionalizada, más personal, mayores dispositivos de seguridad, más infraestructuras y un volumen creciente de recursos para poder sacar adelante un evento de esas dimensiones. A ese incremento de costes se suma, según la organización, el contexto actual de «burbuja» de festivales y conciertos al aire libre, con producciones y cachés cada vez más elevados, así como una distribución desigual de las ayudas públicas a las iniciativas culturales. El comunicado cita expresamente la ausencia de apoyo del Xacobeo a la Romería como ejemplo de una situación que, a su juicio, dificulta la viabilidad de proyectos como el Surfing.

Otro de los factores señalados es el impacto del botellón en el recinto: las barras son la principal fuente de ingresos del festival, pero una parte del público acude con bebida comprada fuera, lo que reduce esa financiación básica y, además, genera una importante cantidad de residuos en la Illa do Covo. Aunque la organización admite que cobrar entrada, controlar accesos o limitar el consumo exterior podría parecer una salida, advierte de que esas medidas abrirían otro debate, ya que afectarían directamente a la identidad del Surfing como romería gratuita, familiar y abierta a todos los públicos. Por todo ello, concluyen que el festival se detiene no por falta de apoyo social, sino porque las condiciones económicas y organizativas han dejado de permitir su continuidad en el formato actual.

El último cartel

La sesión de hoy abrirá su programación a las 17.15 horas en el escenario Sala Karma con Mamasunción, antes de dar paso a Hofe a las 20.15, Grande Amore a las 22.40 y Galician Army a la 1.00. En el escenario Vibra Mahou, la actividad comenzará a las 19.15 con Queen Rendi y continuará con El Nido a las 21.30 y 9Louro a las 23.55. El Romería Club arrancará a las 18.30 con Sergio El Indio y seguirá con Elegnelo, Eme DJ, DJ Mil y Maefield, que cerrará la jornada desde la 1.00 hasta las 2.30. Por su parte, el escenario El Chato contará con Gold & Colt a las 18.00, The Limboos a las 20.30, Freedonia a las 23.00 y The Twist Connection a la 1.00.

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El sábado, la programación comenzará a las 12.30 horas en el escenario Vibra Mahou con La Gloria, seguida de Nadie Patín a las 16.00, Cora Yako a las 18.00, Colectivo Da Silva a las 20.30, Camellos a las 22.55 y Señora DJ a la 1.00. En Sala Karma, la jornada arrancará a las 13.25 con Familia Caamagno y continuará con Dani Cornes a las 17.00, Niños Bravos a las 19.00, The Rapants a las 21.30 y Estrogenuinas a las 00.15. El Romería Club ofrecerá una programación ininterrumpida desde las 14.00 con Eme DJ, La Yaya DJ, Carlos Crespo, Kris K DJ, Duendeneta Dilleis, Yago Rivas, Nida y Gorlitox, que cerrará de 00.45 a 2.30. En el escenario El Chato actuarán Balteira a las 15.00, Alizza a las 18.00, Mad Foxes a las 21.00 y Portosanto a medianoche.