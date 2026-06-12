Crecimiento urbanístico
San Salvador de Poio sumará otro supermercado, en las cercanías de A Barca
Se instalará en una promoción de viviendas que se construirá en la calle Antelo y Mariño, donde durante décadas hubo una casa con jardín y cancha de tenis
San Salvador de Poio contará con una nueva «área comercial» en la calle Antelo y Mariño, casi en el cruce con la Avenida da Barca, en un terreno entre la panadería Acuña y la residencia de mayores Ballesol. El alcalde, Ángel Moldes, enumeró este viernes a la prensa este futuro proyecto de un supermercado entre el crecimiento urbanístico de la parroquia de San Salvador de Poio. No quiso confirmar la empresa que pretende abrir este establecimiento en los bajos de una nueva promoción de vivienda, pero sí afirmó rotundo que «no es Mercadona», debido al interés que esta firma pudo tener en el pasado en la zona.
El lugar en el que se instalaría este nuevo supermercado perteneció durante décadas a una vivienda familiar con amplio terreno, incluida una cancha de tenis. Todo ello fue derribado hace unos meses y allí se proyecta una nueva promoción.
El regidor local recordó que el municipio podría alcanzar «perfectamente» el millar de nuevas viviendas a corto plazo, teniendo en cuenta las promociones que ya están en ejecución, las que se tramitarán en las próximas semanas y otras iniciativas privadas que están mostrando interés por desarrollar proyectos en distintas zonas del concello.
Moldes citó, entre las actuaciones en marcha, la promoción de la rúa Palestina y la prevista en la antigua finca de Pazo Besada, vinculada a Nino Mirón. A estas se sumarán próximamente, según explicó, nuevos proyectos en Benigno Esperón, así como en la curva de Porteliña y, a pocos metros, otra promoción de Balboa de Buceta, donde ya se instaló el cartel anunciador.
- Muere un joven de Soutomaior en una salida de vía en Ponte Caldelas
- Un velero de 29 metros de eslora intervenido al narcotráfico y custodiado en la Escuela Naval, a subasta en Pontevedra
- Los derribos de edificaciones ilegales en la comarca caen a la mitad en un año
- La «parcela de los circos» tendrá dos miradores y un bosque autóctono
- Un día entero de yoga en Pontevedra: clases, charla, picnic y concierto en la Illa do Covo
- Una parada militar en su base de Pontevedra conmemora los 60 años de la Brilat
- El embalse del Pontillón de Pontevedra llega a las puertas del verano con el menor nivel desde 2022
- El orgullo de barrio que llega a la élite: el Monte Porreiro representará a Pontevedra en Superdivisión