La residencia de estudiantes de Pontevedra completa su remodelación con todas sus plazas ocupadas

La Residencia de Estudiantes de Afundación en Pontevedra iniciará el próximo periodo académico 2026-2027 con el 100% de sus plazas cubiertas y lista de espera. Un total de 130 jóvenes, estudiantes de etapa universitaria o de formación profesional, se alojarán en unas instalaciones renovadas tras el plan de modernización acometido en los últimos años.

Desde su inauguración en el año 1969, este centro ha sido el hogar de más de 4.000 estudiantes durante los cursos académicos y ha recibido a más de 8.000 participantes en sus campamentos estivales. Tras 57 años de historia, la reforma integral, en la que se ha invertido más de un millón de euros, ha transformado su fachada, ascensores, habitaciones, zonas comunes y jardines. Las actuaciones de este año 2026 se centran en la remodelación de las pistas deportivas y el hall del centro, unas obras que se completarán para el inicio del próximo curso escolar.

El centro acoge este sábado día 13 un encuentro que reunirá a 115 antiguos residentes de distintas generaciones que se han formado en estas instalaciones.

El programa de la jornada comenzará a las 13.00 horas con una comida de confraternidad y continuará en el salón de actos con una exposición fotográfica y la proyección de vídeos conmemorativos. El encuentro finalizará con una visita guiada por las instalaciones.

Ubicada en la Avenida de Vigo, la residencia cuenta con una superficie de más de 5.000 m² distribuidos en 5 plantas. Dispone de un total de 101 habitaciones, 43 de ellas individuales y 58 dobles, de las que 29 tendrán un uso individual, adaptándose a las necesidades e idiosincrasia de las personas residentes.

El edificio se complementa con espacios para la convivencia y el rendimiento académico, como salas de estudio, juegos, televisión, aulas polivalentes y pistas deportivas.

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Asimismo, acogerá nuevamente los campamentos de verano organizados por Special Olympics Galicia. Sus participantes, más de 200, serán los primeros en disfrutar de sus renovadas instalaciones. Este programa, que se desarrolla en los meses de julio y agosto, ofrece a las personas con discapacidad intelectual una amplia oferta de actividades con el objetivo de propiciar su inclusión y dar visibilidad a este colectivo, así como garantizar que disfruten de sus vacaciones estivales en las mismas condiciones que el resto de la sociedad. Special Olympics Galicia está integrado por padres, madres, profesionales y familias que trabajan activamente para favorecer la promoción del tiempo libre, el ocio y el deporte adaptado.