Festival
La primera noche del Surfing the Lérez deja música, sudor y una pregunta en el aire: ¿será el final?
El festival repasó parte de su historia con actuaciones de Mamasunción, Grande Amore, The Limboos o Freedonia, mientras este sábado llegan The Rapants, Camellos, Familia Caamagno y Estrogenuinas
El Surfing the Lérez arrancó este viernes en Pontevedra con mucho calor, público muy animado y una primera jornada que volvió a llenar de música y ambiente la Illa das Esculturas. La que está anunciada como la última romería del festival comenzó con una mezcla de fiesta, nostalgia y ganas de apurar cada concierto, mientras se abre una pequeña puerta a que el proyecto pueda tener continuidad más allá de esta edición.
Desde primera hora de la tarde, el recinto fue cogiendo ritmo entre abanicos, sombras buscadas y vasos en alto. En el escenario Sala Karma, Mamasunción abrió la programación antes de dar paso a Hofe, Grande Amore y Galician Army, que cerró la noche ya de madrugada. En el Vibra Mahou pasaron Queen Rendi, El Nido y 9Louro, mientras que la zona Romería Club mantuvo el pulso bailable con Sergio El Indio, Elegnelo, Eme DJ, DJ Mil y Maefield.
También tuvo protagonismo el escenario El Chato, por donde desfilaron Gold & Colt, The Limboos, Freedonia y The Twist Connection. El resultado fue una primera noche muy viva, con el público entregado pese a las altas temperaturas y con esa sensación de cita especial que acompaña a los eventos que pueden estar despidiéndose.
La programación continúa este sábado con otra jornada larga y cargada de nombres. En el Sala Karma actuarán Familia Caamagno, Dani Cornes, Niños Bravos, The Rapants y Estrogenuinas. Por el Vibra Mahou pasarán La Gloria, Nadie Patín, Cora Yako, Colectivo Da Silva, Camellos y Señora DJ. La Romería Club reunirá, entre otros, a Eme DJ, La Yaya DJ, Carlos Crespo, Duendeneta Dilleis, Yago Rivas, Nida y Gorlitox. En El Chato tocarán Balteira, Alizza, Mad Foxes y Portosanto.
En paralelo, la Diputación de Pontevedra ha tendido la mano a los organizadores para explorar posibles vías de colaboración. El presidente, Luis López, aseguró que quiere mantener una reunión con los promotores para comprobar si la decisión de poner fin al festival es reversible. «Soy festivalero y siento mucha pena por lo que está pasando con el Surfing the Lérez», señaló. También añadió: «Si es por nuestro granito de arena, que no se pierda».
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