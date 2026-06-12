Pontevedra cierra la campaña de movilidad escolar «Eu son, nós imos» con una jornada en Campolongo

La alcaldesa en funciones y concejala de Seguridad, Eva Vilaverde, visitó al alumnado que participó en la última jornada del programa «Eu son, nós imos», una campaña de movilidad escolar orientada a fomentar la autonomía infantil y el conocimiento de las normas de movilidad peatonal.

En esta actividad final participaron escolares de los centros Vidal Portela, Froebel y Álvarez Limeses, que se desplazaron desde sus colegios hasta Campolongo con diverso material preparado para la jornada. Durante el recorrido, el alumnado puso en práctica las pautas trabajadas en el programa, respetando las normas de movilidad peatonal.

La campaña, impulsada por la Concellería de Seguridade Cidadá y la Policía Local, comenzó en abril con alumnado de cuarto de Primaria de estos tres centros. Su objetivo fue acercar a los niños y niñas al funcionamiento de la ciudad y reforzar hábitos de movilidad segura y autónoma en el espacio público.

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El programa combinó sesiones formativas en las aulas con actividades en la calle, en colaboración con Taller Abierto y el colectivo Risotadas. La jornada de Campolongo sirvió como cierre de esta iniciativa.