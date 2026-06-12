Movilidad en Poio
LA PO-308 en A Barca se reabrirá al doble sentido un mes y medio en verano
La idea es que las obras se terminen en el mes de noviembre, tras la pavimentación en septiembre
El tramo actualmente cerrado al tráfico en Poio de la PO-308 en dirección Sanxenxo se recuperará temporalmente en las semanas de temporada más alta del verano. Así lo confirmó el alcalde de Poio, Ángel Moldes, este viernes en un desayuno informativo mantenido con la prensa en el que hizo balance de tres años de gobierno local.
Entre otras cuestiones, el regidor abordó las inversiones realizadas en el municipio en infraestructuras, entre las que destaca la humanización de la zona de A Barca, por la que discurre la citada carretera autonómica PO-308. A día de hoy solo se puede circular hacia Pontevedra, mientras que para seguir hacia Sanxenxo hay que desviarse por A Caeira. Avanzó que la previsión es intentar abrir la circulación, al menos en un sentido, aproximademente desde el 20 de julio y todo el mes de agosto, coincidiendo con la época de mayor afluencia estival.
Moldes explicó que las obras avanzan dentro de los plazos previstos y que la intención de la empresa adjudicataria es aprovechar los meses de verano para adelantar el máximo posible los trabajos. Según indicó, la actuación cuenta con un plazo de ejecución de doce meses y la previsión es que pueda estar finalizada entre finales de octubre y noviembre, tal y como estaba comprometido en la licitación, previa pavimentación en septiembre.
El alcalde recordó que, pese al invierno adverso, el calendario de obra no se vio especialmente retrasado. Subrayó, además, que se trata de una intervención compleja en la que buena parte del trabajo «no se ve», al estar centrado en la reposición de servicios, la canalización de cableados, telefonía, gas y otras infraestructuras soterradas.
En este sentido, el regidor destacó la importancia de los trabajos que se están ejecutando en la zona de Boa Vista, donde se están canalizando servicios procedentes del entorno de la antigua finca de Coca-Cola y de la rotonda en la que se producían inundaciones. «Es una obra con mucha ejecución que no luce, porque queda bajo tierra, pero que resulta fundamental», señaló.
Respecto a la reapertura durante el verano, el objetivo, dijo el alcalde, es facilitar la movilidad en la zona mientras continúan los trabajos hasta la finalización definitiva de la actuación.
- Muere un joven de Soutomaior en una salida de vía en Ponte Caldelas
- Un velero de 29 metros de eslora intervenido al narcotráfico y custodiado en la Escuela Naval, a subasta en Pontevedra
- Los derribos de edificaciones ilegales en la comarca caen a la mitad en un año
- La «parcela de los circos» tendrá dos miradores y un bosque autóctono
- Un día entero de yoga en Pontevedra: clases, charla, picnic y concierto en la Illa do Covo
- Una parada militar en su base de Pontevedra conmemora los 60 años de la Brilat
- El embalse del Pontillón de Pontevedra llega a las puertas del verano con el menor nivel desde 2022
- El orgullo de barrio que llega a la élite: el Monte Porreiro representará a Pontevedra en Superdivisión