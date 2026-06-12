La Oferta de Empleo Público de 2026 del Concello de Pontevedra incluye 32 plazas

La edil de Personal, Eva Vilaverde, dio cuenta este viernes de la aprobación de la nueva Oferta de Empleo Público (OEP) del Concello de Pontevedra para el año 2026. Tras su paso por la mesa de negociación, el gobierno local aprobó la cobertura de un total de 32 plazas para reforzar el plantel y los servicios municipales.

Según detalló la concejala, la convocatoria se divide principalmente en dos turnos. El libre incluye 18 plazas de diversos perfiles, entre las que destacan siete plazas de policía local (que se delegarán en la Academia Galega de Seguridade de la Xunta), perfiles técnicos (una plaza de arquitecto, una de trabajador social, una de ingeniería técnica de obras públicas, un técnico medio de archivos), así como puestos administrativos y de oficios (oficial de extinción de incendios, subalterno y oficial carpintero). Destaca en este turno la reserva de dos plazas para diversidad funcional: una de auxiliar para personas con discapacidad general y una de operario reservada específicamente para personas con discapacidad intelectual, que contará con una convocatoria y temario propios.

En promoción interna, con 10 plazas, se ofertarán oportunidades de crecimiento para el personal municipal, incluyendo perfiles técnicos (ingeniería informática, gestión), administrativos y varias plazas para los cuerpos de seguridad, como un sargento de bomberos y mandos de la policía local.

Adicionalmente, las vacantes se completan con procedimientos específicos de movilidad, como es el caso de una plaza de inspector principal de la Policía Local, que por normativa debe cubrirse mediante este sistema.

Eva Vilaverde destacó que las bases generales de esta convocatoria incluyen una importante novedad en materia de igualdad, integrada en los procesos del Concello: se establecerá un criterio preferente a favor de las mujeres en caso de empate en los procesos selectivos, siempre y cuando se trate de categorías donde exista una infrarrepresentación del género femenino. Además, todos los programas de la oposición incluirán a partir de ahora un temario específico sobre igualdad.

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A día de hoy, la plantilla vigente del Concello de Pontevedra cuenta con 532 personas trabajadoras, de las que 476 están en activo, sin contar los que están en procesos de cobertura actualmente.