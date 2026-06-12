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Poio

Lourido ya disfruta de su renovado parque

Incluso cuenta con una escultura de la Escola de Canteiros en homenaje a la maternidad y las familias

Autoridades y público admiran la nueva escultura «Nai e fillo».

Autoridades y público admiran la nueva escultura «Nai e fillo». / GUSTAVO SANTOS

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A. L.

Poio

Poio inauguró la remodelación del parque infantil Costa Giráldez, en Lourido, con una celebración familiar que incluyó música, fiesta de la espuma y animación. En el acto se descubrió una escultura elaborada por la Escola de Canteiros de Galicia, que representa a una madre abrazando a su hijo y simboliza la apuesta del gobierno local por las familias.

La actuación supuso una inversión de 154.275 euros con fondos propios y permitió crear un espacio de juego seguro, accesible, inclusivo y con inspiración marinera. El elemento central es un faro con varios toboganes, plataformas, rampas de escalada y una red túnel. El área se completa con columpios adaptados, juegos sensoriales, balancines y elementos inspirados en el mar.

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Niños disfrutan en el renovado parque de Costa Giráldez en Lourido.

Niños disfrutan en el renovado parque de Costa Giráldez en Lourido. / Gustavo Santos

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