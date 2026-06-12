El Festival de Jazz y Blues de Pontevedra ya tiene fecha y primer gran nombre internacional

El Festival Internacional de Jazz y Blues de Pontevedra volverá a sonar este verano entre el 3 y el 7 de agosto, con una primera confirmación de peso —para el día 5— como el trompetista noruego Nils Petter Molvær, considerado uno de los grandes nombres europeos en la evolución del jazz contemporáneo.

La cita, ya consolidada como una de las referencias musicales del verano pontevedrés, avanza así las primeras claves de una nueva edición que volverá a llevar a la ciudad propuestas vinculadas al jazz, el blues y las músicas de raíz improvisada. La organización sitúa a Molvær como el primer artista confirmado de un cartel que se irá desvelando en las próximas semanas.

El músico noruego está considerado un pionero del llamado ‘future jazz’, una corriente que rompe las fronteras tradicionales del género al mezclar la trompeta jazzística con electrónica, ambient, dub, rock y paisajes sonoros de gran intensidad. Su nombre quedó especialmente ligado a Khmer, el álbum publicado en 1997 que marcó un punto de inflexión en su carrera y que se convirtió en su trabajo de mayor impacto comercial.

Molvær, trompetista, compositor y productor, ha desarrollado una trayectoria reconocida por su sonido atmosférico y por una forma de tocar en la que la trompeta aparece a menudo procesada electrónicamente. Su presencia en Pontevedra refuerza el perfil internacional del festival y apunta a una programación abierta tanto a los aficionados al jazz más clásico como a quienes buscan propuestas más experimentales.

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Con estas fechas, el Festival Internacional de Jazz y Blues de Pontevedra 2026 se incorpora ya al calendario de las Festas do Verán, en una semana marcada por la música en directo y la actividad cultural en la ciudad.