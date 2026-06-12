«Deberíamos plantear un sistema de bicicletas conectado con Poio y Marín»

El Pazo da Cultura vuelve a convertirse en el epicentro del debate sobre el futuro urbano con la segunda edición del congreso Citigal. Bajo el brazo, una alianza con la patronal tecnológica AMETIC y el reto de consolidar la cita como el gran referente de las ciudades inteligentes en el noroeste peninsular. Al otro lado del hilo conductor de esta estrategia se encuentra Alejandro Amoedo, representante de la organización a través de Smart City Consulting y Grupo Norte, un hombre que defiende la tecnología no como un fin, sino como una herramienta al servicio del bienestar cotidiano.

Citigal llega a su segunda edición buscando consolidarse como el gran referente del noroeste. Tras la experiencia del año pasado, ¿en qué ha madurado la propuesta y qué ha cambiado en el mapa de las ciudades inteligentes para que este salto internacional sea ya una realidad palpable en el Pazo?

El cambio es fundamentalmente cualitativo. Si el año pasado ya contamos con ponentes muy importantes, este año la propuesta se ha superado con creces. El congreso ha dado un salto enorme tanto en calidad como en cantidad. Solo hay que mirar el programa: tenemos desde el presidente de las ciudades de Europa, hasta el presidente de Segittur. Las ponencias son mucho más avanzadas y traen nuevas experiencias. Queremos que Citigal avance en todos los sentidos, incluso en el propio diseño de lo que ve el asistente. Por ejemplo, este año contamos con una pantalla de traducción instantánea que funciona con inteligencia artificial. No tiene nada que ver con la cita del año pasado; la evolución es total.

Esta vez caminan de la mano de AMETIC, la gran patronal tecnológica de España. ¿Qué peso específico aporta esta alianza en el día a día del congreso?

Conviene aclarar los roles para entender el engranaje: los organizadores y quienes estamos detrás de la infraestructura somos Smart City Consulting y Grupo Norte. A AMETIC la hemos contratado específicamente para dirigir el programa, para que aporten su red de ponentes y lleven la dirección del congreso, pero siempre, por supuesto, bajo nuestra supervisión y con nuestro visto bueno. Es una alianza que suma su músculo sectorial a nuestra visión del territorio.

Hablamos de un foro donde los conceptos estrella son la inteligencia artificial o los gemelos digitales. ¿Cómo se equilibra esa tecnología de vanguardia con un modelo urbano como el de Pontevedra, que ha hecho bandera de priorizar a las personas frente a los coches?

Es que la inteligencia artificial trata precisamente de eso, de utilizarse a favor de las personas, nunca al revés. Pontevedra tiene un mérito enorme en todo lo que ha venido haciendo para conseguir que los vecinos vivan mejor. Lo que no queremos bajo ningún concepto es que la IA se emplee en cuestiones que vayan en contra de la ciudadanía. El objetivo tecnológico debe ser siempre el bienestar cotidiano.

El programa pone el foco en la economía circular y la digitalización en la gestión de residuos, algo que suena muy técnico. Llevado a la calle, al contenedor del barrio, ¿cómo se traduce esto en la sostenibilidad de un municipio?

De una forma muy importante y directa. Afecta desde el propio compostaje doméstico o comunitario —saber con precisión quién composta y cómo— hasta la introducción de elementos inteligentes en las rutas de recogida de basura. La digitalización ahí es un pilar fundamental. En el congreso contamos con dos o tres ponencias específicas sobre esto; de hecho, Sogama acaba de digitalizar toda una serie de procesos y viene aquí a exponer sus resultados. Si conseguimos aplicar la economía circular para que nuestras playas estén limpias y podamos reciclar todo ese plástico que se desecha, nuestra vida será mejor, más sana y el medio ambiente se preservará a largo plazo.

En las mesas se debate sobre movilidad sostenible y el uso de bicicletas eléctricas para ahorrar toneladas de CO2. ¿Citigal es un escaparate de teorías o aspira a ser un banco de pruebas con soluciones reales?

Cumple ambas funciones. Por un lado, es el lugar idóneo donde se exponen experiencias concretas que ya han tenido éxito en otras ciudades del mundo y, por otro, funciona como una plataforma para probar y mostrar soluciones nuevas que se presentan al público por primera vez.

Lo que no queremos bajo ningún concepto es que la IA se emplee en contra de la ciudadanía

Han desterrado las conferencias magistrales en favor de las mesas de debate y los espacios de interacción. ¿Por qué es tan vital este formato dinámico?

Porque una mesa donde intervienen tres o cuatro expertos es muchísimo más entretenida. Las ponencias individuales, las llamadas keynotes, a veces se hacen pesadas o densas en exceso si se prolongan demasiado en el tiempo. En una mesa de debate, en cambio, las opiniones se contrastan, se complementan y el ritmo resulta bastante más ágil para el espectador. El verdadero valor surge de ese intercambio fluido.

Mirando el mapa de experiencias que se despliega estos días en Citigal, ¿qué estrategia o modelo le gustaría ver aplicado en el futuro de Pontevedra y su entorno?

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Creo que nos vendría bien un poco más de digitalización en la gestión pública; por ejemplo, la instalación de pantallas inteligentes para regular y optimizar el tráfico. El futuro va por ahí. Además, Pontevedra es una ciudad llana, cómoda y bonita, ideal para contar con una buena red de estaciones de bicicletas. Aunque en su día no funcionó, la clave no es limitarlo solo al municipio. Deberíamos plantear un sistema supramunicipal de bicicletas conectado con Poio y Marín. Así, cualquier persona que venga a trabajar desde las localidades vecinas podría desplazarse en bicicleta de ida y vuelta de forma limpia. Eso, junto con la creación de más rutas de senderismo ciclables por los alrededores, haría una gran diferencia. Es una idea rápida, pero creo que marcaría el camino