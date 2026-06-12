La creación de las zonas de protección acústica se expondrá durante un mes

El pleno extraordinario de este viernes en Sanxenxo aprobó inicialmente, con el voto favorable del PP y abstención de PSOE y BNG, la creación de una zona de protección acústica especial (ZPAE) en las zonas de ocio nocturno de Sanxenxo y Portonovo. Una vez cumplido el primer trámite la normativa se pondrá a exposición pública un mes, durante el cual podrán presentarse alegaciones y, una vez resueltas, volverá al pleno para su aprobación final.

El Concello encargó a una empresa especializada mediciones sonométricas que se realizaron entre el 2 y 5 de abril y que confirmaron una «superación generalizada y sostenida de los objetivos de calidad acústica». En las zonas residenciales afectadas se registraron niveles de ruido nocturno que exceden significativamente el límite de 55 dB(A) establecido por la normativa autonómica.

El gobierno local califica el ocio nocturno como «uno de los recursos turísticos de Sanxenxo, pero no puede ser a costa del descanso de vecinos y visitantes porque sería tirar piedras contra nuestro propio tejado. Por tanto, tenemos la obligación cuidar el ocio nocturno, pero también de ordenarlo de manera que no choque con el derecho de las familias al descanso».

Insiste en que «durante los últimos años el Concello ha hecho un esfuerzo importante para mejorar la situación que había en 2016. La implicación directa del gobierno, con la presencia del alcalde y los concejales en las madrugadas de temporada alta y, el incremento de policías y recursos materiales para garantizar un ocio nocturno ordenado. Ahora toca dar un paso más, la creación de una zona de protección acústica especial para que locales y clientes se comporten con responsabilidad».

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Por otro lado, el pleno también aprobó, con el voto del PP, la abstención del BNG y en contra del PSOE, la actualización del pago mensual a la concesionaria del servicio de recogida de basura y limpieza viaria, que pasa de 136.311 a 163.743 euros. La empresa, por su parte, tiene que comprar 210 nuevos contenedores 100 de ellos de carga trasera y 800 litros y, los 110 restantes de carga lateral y 3.000 litros.