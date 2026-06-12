El calor pone a girar los ventiladores en Pontevedra

El calor extremo vuelve a marcar el ritmo en Pontevedra. Tras una jornada en la que la ciudad superó los 35 grados, el episodio de altas temperaturas se mantendrá durante el fin de semana, con máximas por encima de los 30, según las previsiones de la AEMET. La situación golpea especialmente al interior de la provincia, con cinco concellos de la comarca en alerta roja por calor: A Lama, Cerdedo-Cotobade, Cuntis, Moraña y Campo Lameiro.

La imagen de estos días es ya plenamente veraniega. En el centro de Pontevedra, los abanicos vuelven a verse en manos de vecinos y visitantes que buscan sombra en las horas centrales del día. En la costa, las playas ganan afluencia desde primera hora, con bañistas en el agua y usuarios tomando el sol como principal recurso frente a una masa de aire cálido que ha adelantado de golpe las rutinas de julio.

Los socorristas se estrenaron este viernes en la playa de Silgar, en Sanxenxo / Gustavo Santos

El calor en Pontevedra también se nota en los comercios. En las tiendas de electrodomésticos, la demanda de ventiladores y sistemas de refrigeración se activa, un año más, cuando las temperaturas ya han apretado. «Una vez que pasa una semana fastidiada, ahí ya viene la gente. Siempre pasa igual. No son previsores», explican desde un establecimiento Euronics de Pontevedra, donde estos días atienden consultas de clientes que buscan soluciones rápidas para sobrellevar las noches y las tardes más sofocantes.

La tendencia ha cambiado respecto a otros veranos. Los ventiladores siguen teniendo salida, pero cada vez son más los clientes que preguntan directamente por aire acondicionado, sobre todo por equipos que no requieren obra. «Ahora quieren aire acondicionado», señalan en la tienda. Aun así, los aparatos portátiles tienen limitaciones: necesitan evacuar el aire caliente al exterior mediante un tubo, generalmente hacia una ventana. «Todo lo que produce frío produce calor. Tienes que poner un tubo a la ventana para sacarlo fuera», advierten.

El calor llena las tiendas de consultas por ventiladores. / Rafa Vázquez / FDV

Entre 100 y 800 euros

El precio también condiciona la compra. Los equipos portátiles pueden moverse en una horquilla muy amplia, entre unos 100 y 800 euros, según prestaciones, potencia y nivel de ruido. «Si es muy barato, hace mucho ruido; y si es muy caro, casi te compensa otro sistema», resumen desde el comercio. Por eso, buena parte de los clientes acaba optando por ventiladores pequeños, más baratos, manejables y fáciles de guardar.

El perfil de quienes compran estos días es variado. Familias con niños pequeños, personas mayores y vecinos que viven en pisos especialmente expuestos al sol buscan aliviar unas viviendas que acumulan calor durante toda la jornada. Los ventiladores, recuerdan los vendedores, consumen poco —algunos rondan los 35 vatios—, pero no enfrían la estancia: solo mueven el aire. «Lo bueno que tenemos aquí es que por la noche refresca. Lo ideal es poner el ventilador hacia la ventana para mover el aire fresco de fuera hacia dentro», aconsejan.

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El mapa del calor mira al interior

Mientras tanto, la previsión mantiene el foco en las próximas jornadas. AEMET sitúa a Pontevedra en valores plenamente veraniegos durante el fin de semana, con máximas aún por encima de los 30 grados antes de una ligera moderación posterior. Hasta entonces, la recomendación pasa por evitar la exposición al sol en las horas centrales, hidratarse con frecuencia y prestar especial atención a personas mayores, menores y población vulnerable. El mapa del calor mira esta vez de lleno al interior pontevedrés.