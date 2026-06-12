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«El Burro» irá a juicio en Pontevedra por las narcolanchas del caso Poseidón

La Fiscalía pide cuatro años y nueve meses de prisión y una multa de 2,5 millones para Juan Manuel Vidal Padín por un delito de contrabando de embarcaciones prohibidas

Juicio en A Parda contra Juan Manuel Vidal Padín alias «El Burro».

Juicio en A Parda contra Juan Manuel Vidal Padín alias «El Burro». / Rafa Vázquez / FDV

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H.D.

Pontevedra

Juan Manuel Vidal Padín, conocido como «El Burro», será juzgado el próximo 20 de noviembre, a las 9.30 horas, en Pontevedra por un presunto delito de contrabando vinculado a la construcción de embarcaciones consideradas prohibidas. La Fiscalía pide para él cuatro años y nueve meses de prisión y una multa de 2,5 millones de euros, dentro de una causa conectada con la investigación del narcosubmarino Poseidón, localizado en la ría de Arousa en marzo de 2023.

El procedimiento se centra en el registro practicado en una nave de Vilaxoán, cuyo administrador único era Vidal Padín. En ese inmueble fueron intervenidas varias embarcaciones que los investigadores consideran ilegales. El arousano fue detenido en abril de 2024, aunque quedó en libertad tras pasar a disposición judicial, mientras la investigación siguió adelante por un delito de contrabando.

Durante la vista previa, la defensa intentó reforzar la idea de que la nave albergaba una actividad empresarial ordinaria. Para ello propuso nueva documentación sobre contratos, facturación, diarios de ventas, ejercicios fiscales y relación de trabajadores. Según sostuvo la representación de Vidal Padín, esos papeles servirían para acreditar «la realidad de la empresa» y el movimiento económico de la mercantil.

También se abordaron informes periciales sobre ADN, teléfonos y dispositivos intervenidos. La defensa insistió en llamar a varios agentes y peritos, aunque el magistrado cuestionó la utilidad de algunas declaraciones si solo iban a confirmar que de determinados volcados «no apareció nada».

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El juicio permitirá determinar si las embarcaciones intervenidas formaban parte de una actividad ilícita vinculada al narcotráfico o si, como sostiene la defensa, respondían al funcionamiento ordinario de la empresa.

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