El BNG confirma a Lucía Santos como candidata a la Alcaldía de Marín

Primera candidata a la Alcaldía de Marín confirmada. El Consello Local del BNG acordó por unanimidad proponer a Lucía Santos Omil como cabeza de lista en las elecciones municipales de 2027, una propuesta que fue ratificada por la Asamblea Local celebrada el pasado 5 de junio. Con esta decisión, la organización nacionalista "continua el ciclo político con la ilusión, la experiencia y la fortaleza acumuladas en los últimos años, preparada para liderar el futuro del Concello", según detallan en un comunicado.

Todo apunta a que María Ramallo, actual alcaldesa con mayoría absoluta, repetirá al frente de la lista del PP, y Manuel Pazos es el actual portavoz socialista, pero ambos partidos aún no han confirmado sus designaciones.

Si lo hace el BNG, que subraya que "Lucía Santos tiene experiencia, capacidad de trabajo y un profundo conocimiento de la realidad del municipio. Asumió la responsabilidad de liderar la organización local en 2018, ·"en un contexto especialmente complejo, contribuyó decisivamente a la recuperación y fortalecimiento del BNG en Marín.".

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Con cuatro concejales, frente a los cinco del PSE y los doce del PP, los nacionalistas indican que "Lucía Santos lidera un grupo municipal cohesionado y activo" y se presentan como "alternativa real al gobierno local del PP".