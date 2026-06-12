Ángel Moldes defiende que Poio vive «una transformación innegable» tras tres años de gobierno

El alcalde de Poio, Ángel Moldes, hizo balance este viernes de sus tres años al frente del gobierno local durante un desayuno informativo con la prensa local, en el que reivindicó la estabilidad del ejecutivo municipal y defendió que el municipio atraviesa «su mejor momento». El regidor aseguró, en el acto celebrado en el Hotel Villa de Covelo, que el actual gobierno es «más de hechos que de palabras» y sostuvo que la acción desarrollada desde el inicio del mandato ha permitido impulsar una «transformación innegable» en todas las parroquias.

Moldes recordó que el gobierno local asumió la responsabilidad de dirigir el Concello en una situación económica especialmente compleja. Según explicó, «Poio era entonces el municipio con más deuda de la provincia de Pontevedra y el tercero de Galicia», además de «arrastrar más de 1,6 millones de euros en facturas pendientes de pago». También señaló que, al llegar al gobierno en el mes de julio, las partidas presupuestarias estaban prácticamente agotadas.

En este punto, el alcalde quiso agradecer la confianza de proveedores, empresas y trabajadores municipales durante aquel primer año de mandato. Subrayó que muchos servicios pudieron mantenerse gracias a la colaboración de quienes aceptaron seguir trabajando pese a las dificultades económicas iniciales. «Es algo que nunca olvidaremos», afirmó.

Tres años después, Moldes aseguró que más del 90% del programa de gobierno está ya cumplido, en ejecución o en fase de licitación. A su juicio, se trata de un porcentaje «muy importante» que demuestra que el ejecutivo local cuenta con un proyecto claro para el municipio. «Poio vive una transformación que no es fruto de la casualidad, sino de un modelo de Concello que tuvimos muy claro desde el principio», defendió.

El regidor cifró en cerca de 70 millones de euros el volumen de actuaciones ejecutadas, en marcha o previstas durante estos tres primeros años. Entre los proyectos más destacados citó la reforma de la PO-308, desde A Barca hasta O Casal de Ferreirós; la mejora del entorno del centro comercial A Barca; la futura senda de la PO-308 hasta Samieira y Covelo; la obra de Casalvito-O Padrón; la reforma de las aceras de Campelo; la senda de la PO-303; o distintas actuaciones en A Caeira, Boavista, Chancelas, Samieira, Combarro y otros núcleos del municipio.

Reparto equilibrado de las inversiones

Moldes insistió en que una de las prioridades del gobierno fue garantizar un reparto «equilibrado y equitativo» de las inversiones. Según señaló, las obras y mejoras llegan tanto a zonas urbanas como rurales, al litoral y al interior, y también a lugares pequeños que durante años reclamaron actuaciones. «Cualquier vecino, viva donde viva, puede comprobar que se están haciendo obras por todo el Concello», afirmó.

El alcalde también puso el foco en el nuevo contrato del agua, que considera «fundamental» para modernizar redes y garantizar el servicio en zonas con problemas históricos de abastecimiento. A ello sumó actuaciones en saneamiento, como los tanques de tormentas de A Seca y Saíñas, así como proyectos de optimización de la red municipal.

En materia de desarrollo económico, Moldes destacó el desbloqueo del polígono de Fraga Moreira, las mejoras previstas en el puerto de Combarro, el impulso a la formación para el empleo y la confianza generada en la iniciativa privada. En este sentido, sostuvo que la estabilidad institucional está favoreciendo la inversión empresarial y la reactivación de proyectos que permanecían paralizados desde la crisis de 2008.

Equipamientos y servicios

El balance del alcalde incluyó también avances en equipamientos y servicios públicos, como el Centro de Día de Campelo, la pista de atletismo de A Seca, la pista multideportiva de Vilariño, la renovación de parques infantiles, la mejora de instalaciones municipales y el avance de la tramitación para la futura piscina municipal. Moldes recordó que este último proyecto está vinculado a la reordenación del entorno de A Seca y aseguró que se encuentra «más cerca que nunca».

En el ámbito social, el regidor defendió que el gobierno local no se limitó a mantener servicios, sino que los reforzó. Como ejemplo, señaló el aumento del personal de Servicios Sociales, la puesta en marcha de la unidad de atención temprana para niños de 0 a 6 años, la ampliación de comedores escolares, el incremento de plazas en los planes de conciliación y los programas de formación. Según indicó, siete de cada diez personas que participaron en cursos formativos lograron encontrar empleo.

Moldes también reivindicó el papel del turismo, la cultura, el deporte y las fiestas como motores de dinamización económica. Destacó que Poio cuenta por primera vez con tres banderas azules, que se duplicaron los senderos azules y que eventos como Tap en Poio, el Entroido, el Día de Colón, la Festa do Mar o la Festa da Ameixa contribuyen a reforzar la actividad local y el orgullo de pertenencia. Sobre esta última, recordó que será reconocida como Festa de Interese Turístico de Galicia.

Estabilidad del gobierno municipal

El alcalde atribuyó los avances de estos tres años a la estabilidad del gobierno municipal, a la coordinación entre concejalías y a una gestión económica «eficiente y responsable». En este sentido, aseguró que la deuda se redujo en un 40%, que «no se subió ningún impuesto y que se aplicaron rebajas fiscales, entre ellas la reducción del IBI del 0,47 al 0,43, que se reflejará en el próximo recibo».

De cara al último tramo del mandato, Moldes se mostró «ambicioso e inconformista» y aseguró que el gobierno seguirá trabajando para culminar los grandes proyectos estratégicos, consolidar la mejora de los servicios públicos y continuar captando inversiones. «No nos preocupa que falte un año para las elecciones; nos preocupa que las actuaciones sean de calidad y estratégicas», señaló.

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El regidor concluyó agradeciendo la implicación de todo el equipo de gobierno y defendiendo que Poio avanza «con paso firme», con más proyectos, más inversiones, más actividad económica, más empleo y más oportunidades. «Queremos un Poio con más vida, más dinámico y del que cada vecino pueda sentirse cada día más orgulloso», afirmó.