Sanxenxo refuerza la seguridad este verano tras bajar un 11% los delitos

Sanxenxo afronta el verano con un descenso del 11,35% en las infracciones penales durante el primer cuatrimestre del año y con un refuerzo de la coordinación entre la Guardia Civil y la Policía Local para cubrir los meses de mayor presión turística. Los delitos pasaron de 229 a 203 hechos conocidos respecto al mismo periodo de 2025, una bajada que llega antes de las grandes citas del calendario estival, entre ellas el concierto de Juan Luis Guerra, el festival Costa Feira, la Concentración Mototurística y las fiestas patronales.

Los datos fueron analizados este jueves en la Junta Local de Seguridad de Sanxenxo, celebrada en el salón de plenos, en una reunión centrada en preparar los dispositivos policiales para un verano marcado por el incremento de población, el ocio nocturno, los eventos multitudinarios y la regulación del tráfico en los puntos de mayor afluencia.

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, situó al municipio en un escenario favorable en materia de seguridad, al destacar que la reducción de infracciones se acompaña de un incremento del 8,1% en el número de investigados y detenidos. Según explicó, esta evolución refleja una mayor capacidad de respuesta policial ante las conductas delictivas. Losada resumió la situación al señalar que «Sanxenxo es un municipio seguro».

El alcalde, Telmo Martín, incidió en la importancia de la cooperación entre cuerpos para afrontar una temporada en la que la población se multiplica y la actividad en la calle aumenta de forma notable. «Hay una muy buena coordinación y colaboración entre la Policía Local y la Guardia Civil y eso se refleja en los resultados», apuntó el regidor.

La reunión sirvió también para revisar los dispositivos previstos en los principales eventos del verano. El objetivo, según trasladó Martín, no pasa únicamente por aumentar efectivos, sino por ajustar la presencia policial a los momentos y lugares de mayor necesidad. «No se trata de reforzar con un número concreto, sino de estar en los momentos en los que hace falta. Lo importante es que la gente se sienta segura cuando venga a Sanxenxo», afirmó.

Entre los indicadores positivos, las fuerzas de seguridad destacaron la bajada de los delitos leves, los delitos contra el patrimonio y los hurtos de pequeña cuantía. La tendencia, según los datos expuestos, se mantiene también en otros periodos analizados, con un descenso superior al 20% en abril y una reducción anual del 4,20% en 2025 respecto a 2024.

La violencia de género fue otro de los asuntos abordados. Actualmente, el sistema VioGén mantiene 41 casos activos en Sanxenxo, de los que 33 están clasificados como riesgo bajo, siete como riesgo medio y uno como riesgo alto. En la reunión se puso el foco en la coordinación entre administraciones y en el intercambio de información entre Guardia Civil y Policía Local para reforzar la protección de las víctimas.

También se revisaron las actuaciones preventivas frente a estafas telemáticas y otros delitos cometidos a través de nuevas tecnologías. Los responsables policiales destacaron el trabajo de información desarrollado con colectivos vulnerables y plantearon reforzar las acciones dirigidas a la población joven.

En materia de tráfico, uno de los puntos tratados fue la necesidad de que el semáforo de As Salinas esté operativo durante el verano, ajustando los tiempos de espera para interferir lo menos posible en la circulación, pero garantizando el paso seguro de los peatones. La Junta Local abordó además los controles preventivos y la regulación del tráfico en los momentos de mayor afluencia.

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Tras la reunión, Losada y Martín participaron en el Auditorio Emilia Pardo Bazán en la clausura de una jornada de educación y prevención vial dirigida a personas mayores. Allí se recordó la especial incidencia de los atropellos mortales en la provincia, con ocho peatones fallecidos en vías interurbanas entre el 1 de enero y el 7 de junio, y se aludió al reciente siniestro mortal registrado en Areas como ejemplo de la necesidad de reforzar la prudencia y la prevención.