Pontevedra duplica la inversión para el mantenimiento de centros educativos

El Concello de Pontevedra reforzará el mantenimiento de los centros escolares y escuelas infantiles municipales con un nuevo contrato de 1.493.323,18 euros para los próximos tres años. Esta cantidad supone una media de medio millón de euros por año, más del doble de la inversión anterior.

La alcaldesa en funciones, Eva Vilaverde, informó este jueves de esta licitación tras la Xunta de Goberno, que aprobó en conjunto más de 5,1 millones de euros en contratos para obras, mantenimiento urbano y digitalización municipal.

Vilaverde se detuvo especialmente en este expediente por el incremento económico que representa respecto al contrato anterior. Según explicó, el servicio pasa de una dotación aproximada de 200.000 euros al año a casi 500.000 euros anuales, lo que supone un aumento del 145% y multiplica por 2,45 la inversión previa.

La alcaldesa en funciones vinculó este esfuerzo presupuestario con la apuesta del Concello de Pontevedra por la educación pública y con la voluntad de mejorar las condiciones en las que se presta un servicio que calificó de «básico e indispensable». El objetivo, señaló, es reforzar la atención a las instalaciones educativas y mejorar la capacidad de respuesta ante las necesidades de mantenimiento de los centros.

El contrato tendrá una duración de tres años y se dividirá en tres lotes territoriales. El lote 1, correspondiente a la zona norte, contará con 433.386,92 euros y beneficiará a la EEI Fina Casalderrey, el CEIP Marcos da Portela, el CEIP Parada Campañó, el CEIP Santo André de Xeve, la EEI de Verducido, el CEIP San Bieito de Lérez y la escuela infantil de Monte Porreiro.

El lote 2, de la zona centro, ascenderá a 574.647,17 euros, e incluye al CEIP Froebel, CEP Manuel Vidal Portela, CEIP A Xunqueira I, CEIP Xunqueira II, CEIP Álvarez Limeses, CEP Campolongo, CEI Concepción Crespo Rivas y CEIP Barcelos.

Por su parte, el lote 3, correspondiente a la zona sur, dispondrá de 485.289,09 euros para el CEIP San Martiño de Salcedo, CEIP Cabanas-Salcedo, CEIP A Carballeira-Lourizán, CEIP de Ponte Sampaio, CEIP Vilaverde-Mourente, CEIP de Marcón y escuela infantil de A Parda.

Los trabajos incluidos abarcan el mantenimiento interior y exterior de las instalaciones, así como la atención a las instalaciones técnicas. El servicio combinará actuaciones preventivas y programadas con intervenciones no programadas para resolver averías urgentes. Además, se elaborará un plan general de mantenimiento individualizado para cada centro y, al término del contrato, se realizará una auditoría detallada sobre el estado de todos los edificios.

Ayudas a las ANPAS

También en el ámbito educativo, la Xunta de Goberno aprobó, dentro del apartado de convenios y subvenciones, la concesión definitiva de las ayudas a las ANPAS (asociaciones de madres y padres de alumnos) que desarrollan actividades educativas durante el curso 2025-2026. El presupuesto total asciende a 24.670 euros.

En total se presentaron 16 solicitudes y todas ellas recibirán apoyo económico municipal. La cuantía de cada ayuda se fija en función de la puntuación obtenida en el baremo de evaluación, con tres tramos de subvención: del 30%, del 40% y del 50%. Vilaverde destacó que se reparte toda la cantidad disponible y que las 16 ANPAS solicitantes obtienen financiación para sus actividades.

«Esfuerzo extraordinario»

En conjunto, el Concello de Pontevedra aprobó un paquete de cinco licitaciones por un importe total de 5.151.039,47 euros destinadas a obras, mantenimiento urbano y digitalización municipal. La alcaldesa en funciones, Eva Vilaverde destacó el «esfuerzo extraordinario» del Gobierno local para mejorar la calidad de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía.

Vilaverde agradeció el trabajo de los técnicos municipales, del funcionariado y de los concejales, y subrayó que estos expedientes «demuestran que este Concello trabaja a muy buen ritmo». Incidió en que las inversiones aprobadas «suponen una mejora sustancial en la prestación de los servicios a la ciudadanía».

El paquete de licitaciones se estructura en dos grandes ámbitos: por un lado, obras y mantenimiento de infraestructuras municipales; y, por otro, digitalización e innovación tecnológica.

La actuación de mayor cuantía es el contrato de pequeñas obras de mantenimiento en el viario urbano y espacios públicos, dotado con 2,7 millones de euros. Tendrá una duración inicial de tres años, con posibilidad de dos prórrogas anuales.

Le sigue el citado mantenimiento de centros escolares y escuelas infantiles, con casi 1,5 millones de euros.

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Otra cuantía que destaca son los 440.000 euros del nuevo sistema de virtualización municipal, en el ámbito de la digitalización municipal. A continuación se sitúan las mejoras en la red de abastecimiento en Casaldorado, en la parroquia de Lérez, por 369.360 euros, y la realización del «Mobile Mapping» sobre el viario municipal, con 148.355 euros y un plazo de ejecución de seis meses.