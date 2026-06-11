Lourido estrena una nueva zona infantil con temática marinera

El renovado parque infantil Costa Xiráldez, en Lourido, abrirá sus puertas durante la jornada de mañana su nueva etapa con una fiesta para los más pequeños, que incluirá espuma y la animación de Javi Solla. La inauguración será a partir de las 17.30 horas y servirá para presentar una remodelación integral que transforma este espacio de Poio en una área de juegos de temática marinera, con un faro como elemento central.

La actuación incorpora un diseño inspirado en la costa gallega y busca ofrecer un espacio más atractivo, accesible e inclusivo para usuarios de diferentes edades. El faro, pieza principal de las nuevas instalaciones, cuenta con tres tipos de toboganes, plataformas a distintas alturas y varios accesos mediante rampas de escalada y una red túnel.

Este elemento también incluye por otro lado estaciones de juego a ras de suelo pensadas para favorecer la exploración cognitiva, el juego simbólico y las experiencias sensoriales auditivas y táctiles.

El nuevo parque de Poio se completa con columpios con asiento normal, de bebé y tipo nido, este último diseñado para facilitar el uso por parte de menores que presenten movilidad reducida. A ellos se suman otros elementos como juegos giratorios, balancines, caminos exploradores y muelles, todos con una estética totalmente vinculada a la cultura marinera.

Durante el acto de inauguración se descubrirá además una escultura que rendirá homenaje a las familias, realizada por la Escola de Canteiros de Galicia. La pieza pretende subrayar el importante papel de las familias en la vida social y en las políticas locales del municipio pontevedrés

Noticias relacionadas

La reforma del nuevo parque infantil de Lourido forma parte del plan de mejora de las zonas de juego impulsado por el Concello de Poio. Entre las actuaciones recientes figuran la creación de la primera pista pump-track del municipio, la renovación del parque de A Seca y del parque Cristóbal Colón, en Ánkar, la construcción de una pista multideportiva en Vilariño y la obtención de terrenos para crear el primer parque infantil público en la parroquia de Samieira.