Un eclipse sin límites sensoriales

La pérdida de visión del astrofísico Enrique Pérez Montero y su presencia en Santiago de Compostela, donde dio una conferencia, inspiraron el proyecto «Eclipse 2026. Un fenómeno para todos os sentidos», del CEIP Álvarez Limeses de Pontevedra, que acaba de ser premiado por la Xunta de Galicia entre las 20 mejores propuestas científicas realizadas por el alumnado gallego sobre este evento astronómico del próximo 12 de agosto.

Los estudiantes pontevedreses, de sexto curso y doce años, han sido capaces de hacer accesible el eclipse también a las personas con discapacidad visual. El trabajo, coordinado por la profesora Tania Martínez, consiste en la elaboración de un podcast apoyado en la sonificación de fenómenos astronómicos, letreros en Braille, códigos QR y pequeñas reproducciones táctiles.

«La idea nació a raíz de una conferencia del astrofísico Enrique Pérez Montero, que perdió la visión a causa de una enfermedad y que se ha convertido en un referente en la divulgación astronómica inclusiva. Vino a Santiago a dar una conferencia y habló de la sonificación y de su importancia. Eso nos inspiró», explica a FARO Tania Martínez.

La finalidad no era solo aprender qué es un eclipse, sino pensar cómo puede percibirlo una persona que no puede verlo. Para ello, el centro diseñó un proyecto en el que el sonido, el tacto y los recursos accesibles se convierten en herramientas para comprender la progresión de la luna durante el fenómeno.

La sonificación permite representar mediante sonidos la evolución del eclipse, de manera que las personas con discapacidad visual puedan imaginar lo que ocurre

Antes de poner en marcha el trabajo con el alumnado, el equipo docente tuvo que resolver la parte técnica. Martínez subraya que ese fue el primer paso imprescindible: «Si no éramos capaces de hacer una sonificación propia, no tenía sentido hacer un proyecto en torno a esto». Una vez comprobado que era posible crear esa sonificación, el proyecto comenzó a desarrollarse con la participación de estudiantes voluntarios de distintos grupos.

El alumnado trabajó en varias fases. Primero realizaron una labor de investigación para conocer mejor el fenómeno de los eclipses. Después elaboraron el guión del podcast, lo ensayaron y finalmente lo grabaron. De forma paralela, otro grupo de niños y niñas se encargó de la parte de difusión, con el diseño de cartelería y otros materiales de apoyo.

La profesora destaca que los escolares sabían qué era un eclipse, pero no lo conocían con profundidad y, además, «ninguno había visto uno». La preparación del proyecto les permitió aproximarse al fenómeno desde el punto de vista científico y también desde la seguridad. «Ahora están superinformados. Ya saben cómo ver el eclipse correctamente para no dañar los ojos», señala Martínez.

Los alumnos cursan sexto curso y tienen 12 años. / RAFA VAZQUEZ

El proyecto incorpora distintos recursos para hacerlo accesible. La sonificación permite representar mediante sonidos la evolución del eclipse, de manera que las personas con discapacidad visual puedan imaginar lo que ocurre. A esa parte sonora se suman letreros en Braille, códigos QR y pequeñas reproducciones táctiles, pensadas para completar la experiencia desde otros sentidos.

«Nosotros lo vamos a poder ver, pero si tú no lo puedes ver, siempre puedes representarlo con sonidos para imaginar la progresión de la Luna», resume la coordinadora del proyecto.

La iniciativa también incluyó una fase de difusión en el entorno del centro. El colegio recibió la visita de una persona vinculada a la atención educativa de niños ciegos en la ONCE, que conoció el trabajo de primera mano. Fueron los propios alumnos quienes presentaron el proyecto, explicaron el proceso y mostraron los materiales elaborados.

La valoración fue muy positiva. Según Martínez, destacaron «lo importante que es contar con las personas que tienen una discapacidad visual también en este tipo de eventos».

Los propios alumnos, reconocen que lo más difícil fue la fase de investigación y que están ansiosos por que llegue el 12 de agosto, para poder ver por primera en sus vidas un eclipse solar.

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Los materiales elaborados por el CEIP Álvarez Limeses están disponibles en la web del colegio: https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipalvarezlimeses/