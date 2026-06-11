Alzhéimer y otras demencias
El cuidado de las personas cuidadoras tiene premio
El programa puesto en marcha por Afapo, la Universidade de Vigo y el CHOP es reconocido por la Consellería de Sanidade
El Programa Integral para Cuidadores Informales de Personas con Demencia, desarrollado conjuntamente por AFAPO, el área sanitaria de Pontevedra e O Salnés y la Universidade de Vigo, ha sido reconocido por la Consellería de Sanidade en la IV Xornada de Humanización da Asistencia Sanitaria de Galicia. La iniciativa fue uno de los dos proyectos seleccionados entre las catorce propuestas presentadas. «El premio pone en valor un programa pionero centrado en las personas cuidadoras, un colectivo esencial en la atención a pacientes con alzhéimer y otras demencias, que con frecuencia asume una elevada carga física, emocional y social», destacan desde Afapo.
El objetivo es mejorar la salud y el bienestar de los cuidadores informales, proporcionándoles conocimientos, habilidades y herramientas para desarrollar su labor de una forma más eficaz, humana y sostenible. También busca prevenir la sobrecarga y reducir los riesgos psicosociales asociados al cuidado.
La intervención se estructura en tres fases: evaluación de necesidades, diseño e implementación de las acciones y análisis de resultados. Las sesiones combinan formación, promoción de hábitos saludables, apoyo emocional, espacios de intercambio de experiencias y adquisición de herramientas prácticas para afrontar los retos derivados del cuidado de una persona con demencia.
- Muere un joven de Soutomaior en una salida de vía en Ponte Caldelas
- Un velero de 29 metros de eslora intervenido al narcotráfico y custodiado en la Escuela Naval, a subasta en Pontevedra
- El embalse del Pontillón de Pontevedra llega a las puertas del verano con el menor nivel desde 2022
- Los derribos de edificaciones ilegales en la comarca caen a la mitad en un año
- Un día entero de yoga en Pontevedra: clases, charla, picnic y concierto en la Illa do Covo
- Una parada militar en su base de Pontevedra conmemora los 60 años de la Brilat
- El legado de Valle-Inclán se queda para siempre en el Museo de Pontevedra después de casi tres años de negociaciones
- El cuadro de Castelao «A derradeira leición do mestre» pone rumbo de Argentina a Pontevedra