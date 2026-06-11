El cuidado de las personas cuidadoras tiene premio

El Programa Integral para Cuidadores Informales de Personas con Demencia, desarrollado conjuntamente por AFAPO, el área sanitaria de Pontevedra e O Salnés y la Universidade de Vigo, ha sido reconocido por la Consellería de Sanidade en la IV Xornada de Humanización da Asistencia Sanitaria de Galicia. La iniciativa fue uno de los dos proyectos seleccionados entre las catorce propuestas presentadas. «El premio pone en valor un programa pionero centrado en las personas cuidadoras, un colectivo esencial en la atención a pacientes con alzhéimer y otras demencias, que con frecuencia asume una elevada carga física, emocional y social», destacan desde Afapo.

El objetivo es mejorar la salud y el bienestar de los cuidadores informales, proporcionándoles conocimientos, habilidades y herramientas para desarrollar su labor de una forma más eficaz, humana y sostenible. También busca prevenir la sobrecarga y reducir los riesgos psicosociales asociados al cuidado.

Noticias relacionadas

La intervención se estructura en tres fases: evaluación de necesidades, diseño e implementación de las acciones y análisis de resultados. Las sesiones combinan formación, promoción de hábitos saludables, apoyo emocional, espacios de intercambio de experiencias y adquisición de herramientas prácticas para afrontar los retos derivados del cuidado de una persona con demencia.