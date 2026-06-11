Cortos, música y alfombra roja: así fue la primera Gala dos Premios Garavata

La sala no olía a estreno de Hollywood, pero casi. Había nervios, fotos, palomitas, vestidos de gala, música en directo y una pantalla grande esperando a que empezaran a desfilar las historias creadas por el alumnado. La I Gala dos Premios Garavata reunió este jueves a estudiantes de 1º de Bachillerato de Cultura Audiovisual en una mañana de cine hecha desde dentro con sus cortometrajes, sus carteles, sus presentadoras, sus aplausos y sus propias estatuillas.

La jornada arrancó sobre las 8.50 horas con el pase por el photocall y la alfombra roja, tal y como marcaba el espíritu de la cita para convertir el final de curso en una fiesta cinematográfica. Después llegaron las proyecciones, repartidas durante toda la mañana, y las actuaciones en directo que hicieron de pausa entre bloque y bloque. La escaleta incluía títulos como «Buscando mi felicidad», «21 de abril», «Reescribir el hilo», «Redes», «Pétalas», «Vialiers», «El sabor del drama», «Por un puñado de céntimos», «Midsommar», «El observador» o «Un gran problema», entre otros trabajos del alumnado.

La idea, explica Belén Padrón, profesora de Cultura Audiovisual y organizadora de la gala, nació casi como una recompensa al esfuerzo. «A principio de curso vi que los niños estaban muy involucrados, que estaban haciendo trabajos muy interesantes. Entonces, con la idea de motivarlos, se nos ocurrió hacer una fiesta al final de curso, tipo los Óscar, los Goya, los Feroz», cuenta.

El ambiente acompañó. En el salón de actos, el público siguió los cortos entre risas, silencios atentos y aplausos. En los pasillos, entre foto y foto, se comentaban las películas como en un pequeño festival. «Los niños se están portando genial, las presentadoras muy simpáticas, los músicos genial», resumía Padrón a mitad de mañana.

Una gala de cine con palomitas, vestidos de gala y mucho talento adolescente. / Rafa Vázquez / FDV

En total participaron alrededor de 24 alumnos de la materia, aunque en la gala también se dejó ver alumnado de distintas ramas. La programación mezcló géneros y tonos, desde misterio hasta comedia, animación, drama, documental y hasta un spaghetti western cómico. Uno de los trabajos más duros fue «Vialiers», un documental sobre el entorno del Centro Comercial Vialia, en Vigo, que aborda una realidad atravesada por jóvenes, drogas y situaciones complejas.

El objetivo, insiste la profesora, no era solo entregar premios, sino reconocer un proceso. «Sobre todo, pasarlo bien, celebrar el fin de curso y celebrar que han hecho unos trabajos interesantes», señala. También, abrir una puerta. «En Galicia tenemos productoras y una industria del cine y de series muy potente. Puede ser un camino interesante para ellos», añade.

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La mañana terminó con la entrega de los Premios Garavata, que distinguieron, entre otros, a «Buscando mi felicidad» por inclusión, «21 de abril» como mejor película de ficción, «Vialiers» como mejor documental y «El observador» por mejor guion. Una primera edición con aire de ensayo general, pero con hechuras de cita para repetir. «Si los trabajos merecen la pena, hacemos otra», deja caer Padrón. Visto lo visto, el listón ya está puesto.