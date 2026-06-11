La Carreira Carmiña, una ruta competitiva por el litoral

El Paseo Alcalde Blanco será el domingo la meta de la Carreira Carmiña, que alcanza su quinta edición y que constituye un espectacular recorrido para los amantes del running y de la naturaleza, de algo más de 10 kilómetros y ya con decenas de inscritos. Con la camiseta oficial de la prueba, ilustrada con el pulpo de la ría, que ya lleva varios años siendo la enseña de esta carrera, empezará a las 10.00 horas desde la Playa de Lapamán, pasando por todo el resto de arenales de Marín hasta llegar finalmente al paseo marítimo.

El recorrido transcurrirá por toda la costa, con trayectos de tierra, asfalto y arena, de manera calculada para hacer pasar a los corredores en el momento de marea baja. Además, a las 10.30 horas será la salida de la Mini-Carmiña, que constará de unos 5,4 kilómetros aproximadamente y que tendrá salida desde el Náutico de Aguete. También habrá una categoría de menores, que no será competitiva, y que recorrerá el Paseo Alcalde Blanco, punto de meta para las tres modalidades.

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Al margen de esta cita, el sábado se celebra el mercadillo 3R, organizado por la AMPA del Sequelo en el Parque Eguren a partir de las 11.00 horas; el TejeMarín, organizado por la Asociación Laneras Cascabeleras en la Alameda, desde las 16.30 horas; la IV Gala de fin de curso del Ballet de Galicia, a las 20.30 en el Auditorio; el II Festival Cigala Jazz en La Cantina del Muelle; y la primera jornada del Campionato Xaxán Bike, del XSM Club Ciclista, en el Monte Gagán, cuya segunda jornada será el domingo.