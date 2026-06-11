Calor y banderas azules: el verano se instala en la ría

Sanxenxo, con 21 distintivos, vuelve a encabezar el listado español. Marín suma seis, otras cuatro en Poio y una en Ponte Caldelas. La comarca recogió ayer sus 32 banderas azules (27 de ellas para playas) que lucirán este verano. Lo hicieron en Xeve (Lugo) de manos del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda en la víspera de una anunciada ola de calor.

Mientras los concellos ultiman la mejora de sus playas y comienzan a llegar los socorristas, las predicciones apuntan a estabilidad y calor en los próximos días. Para el viernes incluso se anuncia la entrada de polvo en suspensión procedente del norte de África y las temperaturas, en general, serán altas para la época del año con calor de pleno verano en Galicia, donde ciudades como Ourense o Pontevedra rondarán los 32 grados. El fin de semana, en su conjunto, será bastante caluroso, con temperaturas que seguirán al alza, especialmente en el norte, donde el calor será muy intenso con máximas de más de 10 grados por encima de lo normal en algunas zonas: A Coruña podría llegar a 32 grados.

Con este panorama, las playas serán un reclamo seguro, arenales ya distinguidos con la bandera azul, aunque sin izarla todavía. Pampaído, en Sanxenxo, y la de O Laño, en Poio, son los dos nuevos arenales de la ría de Pontevedra que lucirán el distintivo por su calidad. A ellas se suma Loira, en Marín, que recupera esta enseña tras un año sin ella. Con estas tres incorporaciones, la ría contará este año con 26 banderas azules en sus playas, y Sanxenxo vuelve a consolidarse como el municipio español más distinguido, con 18, más otros tres distintivos en sus puertos deportivos.

Adeac, la asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, es la encargada de otorgar estas bandera y este año el jurado ha galardonado las playas, puertos y otros centros por un periodo de dos años, como un mecanismo de transición temporal. Según explica la propia entidad, este mecanismo de transición se ha implementado en respuesta a la evolución de los requisitos internacionales de acreditación y a los cambios normativos de la Unión Europea, pero advierte de que «el galardón otorgado durante el período de transición sigue estando estrictamente condicionado al cumplimiento continuo de todos los criterios de concesión de la Bandera Azul, así como al seguimiento anual y a los procesos de verificación que se realizarán durante 2027».

En la comarca de Pontevedra son 32 en cuatro municipios: 27 para playas, tres para puertos deportivos y dos para centros, en concreto, el de Petroglifos de Mogor, en Marín, y la Casa Museo de Colón, en Poio. Los puertos de Portonovo, Sanxenxo y su Real Club Náutico son los galardonados para este verano.

Sanxenxo destaca en España con sus 18 arenales, uno más que el pasado año al incluir por vez primera a Pampaído. Las demás son A Lapa, Agra, Areas, Areas Gordas, Baltar, Bascuas, Canelas, Caneliñas, Foxos, Major, Montalvo, Nosa Señora y O Espiñeiro, ambas en el entorno de A Lanzada, Panadeira, Paxariñas, Pragueira y Silgar, la «joya de la corona».

Marín recupera las cinco banderas de antaño, al conservar las de Aguete, Mogor, Portocelo y O Santo y lucirla de nuevo en Loira, mientras que Poio amplía su relación al incorporar por vez primera a O Laño, en Samieira, que se suman a las ya consolidadas de Cabeceira y Xiorto.

La relación se completa con la playa fluvial de A Calzada, en el río Verdugo en Ponte Caldelas.

Sanxenxo revalida su título de máximo galardonado de España y fue su concejal de Turismo y Playas, Juan Deza, el encargado de recoger en Xove, A Mariña lucense, las 18 banderas azules a sus playas que consolidan a Sanxenxo como líder nacional.

Sanxenxo cuenta con una bandera azul más: la playa de Pampaído, y el Concello desataca al respecto que lo hace después de que «durante los tres últimos años ha registrado una calidad del agua excelente y que este año contará con todos los servicios, entre ellos socorristas y un módulo de WC que se limpiará cada 90 minutos, como es habitual en las playas de Sanxenxo desde que se instauró esta medida durante la pandemia del covid»..

Según el balance municipal, Sanxenxo suma 30 distinciones azules de Adeac: 18 playas y 9 senderos, seis en la costa y tres en el interior. Este año, la novedad es el sendero O Con da Ventureira-Con da Romaiña, que transcurre entre las parroquias de Padriñán y Nantes.

Además, están los distintivos de los clubes náuticos de Sanxenxo y Portonovo y del puerto deportivo de Nauta. La reforma de A Telleira, que en estos momentos se está ejecutando para su conversión en centro de interpretación del litoral de la ría de Arousa, ha obligado a renunciar a la distinción azul que ostentaba desde hace una década, pero sin duda se recuperará en 2027.

«En 2027 podríamos conseguir una bandera azul más, pero nuestro objetivo no es tanto seguir aumentando las distinciones como mejorar los servicios donde ya contamos con el distintivo azul», ha declarado Juan Deza, concejal de Turismo y Playas.

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Mientras tanto, mañana viernes llegan los primeros socorristas a las playas, pero solo a las de Silgar, Canelas, Areas y Montalvo, hasta el 15 de septiembre ininterrumpidamente. Las de Foxos y A Lanzada contaran con socorristas los sábados y domingos en la segunda quincena de junio y la primera de septiembre. En el resto, el servicio se implanta del 1 de julio al 31 de agosto.