Augas fija cuatro años más para sanear la ría sin citar la ampliación de la depuradora de Praceres, en Pontevedra

La «Estratexia de mellora do saneamento das rías galegas» para el periodo 2023-2027 calificaba la ampliación de la depuradora de Praceres como «la actuación más ambiciosa para los próximos años». Sin embargo, este proyecto permanece en un cajón sin previsión de ejecución a corto plazo, pese a que acaba de prorrogarse su autorización ambiental para evitar que quedara caducada.

Y a la vista de los últimos informes de Augas de Galicia para el saneamiento de la ría de Pontevedra, esa ampliación no parece figurar en los planes autonómicos. En el Consello de la Xunta del pasado lunes se analizó el último informe sobre esta actuación, que detalla los 35 millones ya invertidos en los últimos años en la mejora de la planta de Praceres, el nuevo emisario submarino y otras actuaciones complementarias, y avanza las previsiones para el próximo cuatrienio.

Y en ellas no se hace referencia alguna a la ampliación de la depuradora, que se planificó en su día hacia terrenos de Ence. El documento, que se marca el horizonte de cuatro años más, hasta el bienio 2029-2030, detalla una inversión de 21,3 millones en bombeos y tanques de tormenta, con el bombeo de Cocheras, en Lourizán, como una de las obras más urgentes, ya que en ese punto se constatan vertidos directos a la ría.

Entre las nuevas actuaciones incluidas en esta segunda fase de actuaciones, el informe cita expresamente el tanque de tormentas de ASeca y el bombeo de Porto Campelo, en Poio, en obras desde marzo y con una inversión de 3,8 millones, la mejora de la estación de bombeo de aguas residuales de Mogor, en Marín, con la misma inversión y el nuevo bombeo y depósito de retención de relleno (tanque de tormentas) en Poio, con licitación prevista para este año, con cuatro millones más. Se trata de construir otro depósito de retención, renovar el bombeo de A Barca y ejecutar aliviaderos de seguridad para reducir vertidos a la ría y regular mejor los caudales en épocas de lluvia.

Además, también está en ejecución la obra de mejora del saneamiento en el entorno del río Lameira, en Marín por 4,1 millones y, paralelamente, «se avanza en los trámites para licitar la adecuación de la capacidad de la estación de bombeo de Cocheras, en Pontevedra, por 5,6 millones».. En total, esta segunda fase «para optimizar el funcionamiento del saneamiento en la ría de Pontevedra prevé actuar sobre seis bombeos, ejecutar más de 7,7 kilómetros de colectores e impulsiones e incorporar 5.200 m³ de capacidad de retención de agua al sistema actual para reducir posibles vertidos a la ría causadas por episodios intensos de precipitaciones.

Se apunta en el documento que «el resultado esperado con la ejecución de esta nueva fase de actuaciones es un sistema de saneamiento más eficiente y resiliente, con menor riesgo de sufrir sobrecargas que provoquen vertidos en tiempo de lluvia, un mejor aprovechamiento de la depuradora de Placeres y del emisario submarino y una mayor protección ambiental de la ría».

Se insiste en la necesidad de «reducir los problemas de sobrecarga detectados en distintos puntos del sistema coincidiendo sobre todo con episodios de lluvia intensa», objetivo primordial de esta «nueva fase de mejora en el sistema de saneamiento y depuración de Pontevedra, Marín y Poio, diseñado para atender a más de 242.000 personas».

Con respecto a la depuradora de Praceres solo se subraya que «es la infraestructura de referencia para estos tres municipios y necesitaba reforzar su capacidad de tratamiento y mejorar la calidad del agua depurado» con las obras ya ejecutadas en años anteriores. «Una vez reforzada la depuración en la zona gracias a la modernización de la citada planta y a la construcción de un nuevo emisario submarino, la prioridad de Augas de Galicia ahora es intervenir sobre los distintos elementos de la red de saneamiento que recogen, bombean y conducen las aguas residuales hasta la depuradora».

Problemas de vertidos con la lluvia

El objetivo es «mejorar el funcionamiento de todo el sistema, sobre todo ante episodios de lluvia, cuando la entrada de pluviales, posibles infiltraciones o agua de mar en la red puede provocar sobrecargas en los colectores y bombeos que acaban generando alivios directos a la ría antes de que el agua llegue a la depuradora».

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El documento concluye que «la ría de Pontevedra es un espacio de especial valor ambiental, social y económico en que conviven usos urbanos, marisqueros, pesqueros, turísticos y recreativos. En este sentido, la calidad de sus aguas es esencial para la protección de los ecosistemas y para el mantenimiento de las actividades vinculadas al mar, por lo que la mejora del saneamiento y de la depuración en este ámbito constituye una prioridad para Augas de Galicia. Así se refleja en el Plan de saneamiento local de la ría de Pontevedra, instrumento de planificación diseñado por el organismo hidráulico para diagnosticar el sistema, identificar problemas y primar las actuaciones que se están desarrollando de forma progresiva».