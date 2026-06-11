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Hospital Montecelo

El área sanitaria rinde homenaje a 157 profesionales jubilados

Fotografía de familia en el acto, en el Hospital Montecelo.

Fotografía de familia en el acto, en el Hospital Montecelo. / FdV

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Ana López

Pontevedra

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés homenajeó en el salón de actos del Hospital Montecelo a 157 profesionales jubilados durante 2025, de los que 119 son mujeres y 38 hombres. El acto reunió a trabajadores del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, el Hospital do Salnés y los centros de Atención Primaria del área sanitaria.

La ceremonia contó con el equipo directivo, encabezado por el gerente José Flores Arias, y con intervenciones de Fernando Lois Vidal, del Laboratorio de Montecelo y el Centro de Saúde de Lérez, y Miguel Suárez Briones, médico de Urgencias del CHOP. Ambos destacaron la evolución de la sanidad pública y la vocación de servicio, así como destacaron la importancia de consolidar un sistema sanitario público de calidad.

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