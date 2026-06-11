Hospital Montecelo
El área sanitaria rinde homenaje a 157 profesionales jubilados
El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés homenajeó en el salón de actos del Hospital Montecelo a 157 profesionales jubilados durante 2025, de los que 119 son mujeres y 38 hombres. El acto reunió a trabajadores del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, el Hospital do Salnés y los centros de Atención Primaria del área sanitaria.
La ceremonia contó con el equipo directivo, encabezado por el gerente José Flores Arias, y con intervenciones de Fernando Lois Vidal, del Laboratorio de Montecelo y el Centro de Saúde de Lérez, y Miguel Suárez Briones, médico de Urgencias del CHOP. Ambos destacaron la evolución de la sanidad pública y la vocación de servicio, así como destacaron la importancia de consolidar un sistema sanitario público de calidad.
La Coral Polifónica O Chopo cerró el homenaje.
- Muere un joven de Soutomaior en una salida de vía en Ponte Caldelas
- Un velero de 29 metros de eslora intervenido al narcotráfico y custodiado en la Escuela Naval, a subasta en Pontevedra
- El embalse del Pontillón de Pontevedra llega a las puertas del verano con el menor nivel desde 2022
- Los derribos de edificaciones ilegales en la comarca caen a la mitad en un año
- Un día entero de yoga en Pontevedra: clases, charla, picnic y concierto en la Illa do Covo
- Una parada militar en su base de Pontevedra conmemora los 60 años de la Brilat
- El legado de Valle-Inclán se queda para siempre en el Museo de Pontevedra después de casi tres años de negociaciones
- El cuadro de Castelao «A derradeira leición do mestre» pone rumbo de Argentina a Pontevedra