Sanxenxo
Se amplía el acceso principal al colegio A Florida y se crean plazas para aparcar
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Sanxenxo
El Concello ha mejorado el acceso del colegio de A Florida por la rúa Ricardo Santos, que tiene una longitud de 460 metros, asfaltados en su totalidad. Además, gracias a las cesiones de los vecinos, se ha podido ensanchar un tramo de 134 metros que linda con el colegio. Es una ampliación de 1,50 metros en un tramo de 107 y de 6,20 metros más de ancho en otro de 27 metros, donde se han habilitado varias plazas de aparcamiento. El presupuesto de la actuación ha sido de 64.000 euros.
En Vilalonga se reparó un muro de Gondar por 12.000 euros. La actuación ha supuesto la sustitución completa del viejo muro que hace esquina. Para ello se ha utilizado grandes piedras de granito.
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