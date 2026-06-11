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Más de 200 alumnos reciben sus carnés de ciberexpert@s en Pontevedra

El programa busca formar a los menores en el uso seguro de internet, fomentar hábitos responsables y ofrecer herramientas para prevenir riesgos

El acto de entrega en el centro educativo de Cabanas-Salcedo.

El acto de entrega en el centro educativo de Cabanas-Salcedo. / FdV

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Ana López

Pontevedra

La Policía Nacional entregó los diplomas de ciberexpert@s a alumnado de sexto de primaria de siete centros educativos del municipio de Pontevedra. En total, participaron 218 escolares de Pontesampaio, Marcón, Cabanas Salcedo, Sagrado Corazón, Elcano, San José y Calasancio.

Los actos celebrados en Cabanas Salcedo y Marcón estuvieron presididos por el comisario jefe provincial, Juan José Díaz Jiménez, y las delegadas de Participación Ciudadana.

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El programa busca formar a los menores en el uso seguro de internet, fomentar hábitos responsables y ofrecer herramientas para prevenir riesgos en el entorno digital. Con la iniciativa, además, se quiere acercar las recomendaciones al entorno familiar.

Más de 200 alumnos reciben sus carnés de ciberexpert@s | FDV

Alumnado del colegio de Marcón. / FdV

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