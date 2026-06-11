Más de 200 alumnos reciben sus carnés de ciberexpert@s en Pontevedra

La Policía Nacional entregó los diplomas de ciberexpert@s a alumnado de sexto de primaria de siete centros educativos del municipio de Pontevedra. En total, participaron 218 escolares de Pontesampaio, Marcón, Cabanas Salcedo, Sagrado Corazón, Elcano, San José y Calasancio.

Los actos celebrados en Cabanas Salcedo y Marcón estuvieron presididos por el comisario jefe provincial, Juan José Díaz Jiménez, y las delegadas de Participación Ciudadana.

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