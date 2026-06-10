Inclusión social
Xuntos Síndrome de Down refuerza en Pontevedra sus programas de empleo con más de 80.000 euros en ayudas
H.D.
La asociación Xuntos Síndrome de Down de Pontevedra reforzará sus programas de inclusión social y laboral gracias a tres ayudas públicas que suman más de 80.000 euros. Los fondos permitirán a la entidad continuar desarrollando iniciativas dirigidas a mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad, facilitar su acceso al mercado laboral ordinario y mantener servicios de apoyo especializados.
La entidad recibió una aportación de 18.458,42 euros a través del Programa de Empleo con Apoyo, una línea orientada a favorecer la incorporación y permanencia en puestos de trabajo ordinarios mediante acompañamiento individualizado. Este programa busca que las personas con discapacidad cuenten con apoyo profesional durante su proceso de adaptación laboral y consolidación del empleo.
A esta cantidad se suma una subvención de 40.803 euros dentro de los programas de cooperación con entidades sin ánimo de lucro. Esta ayuda está destinada a la contratación de personas desempleadas para la realización de servicios de interés general y social, una vía que permite a asociaciones como Xuntos reforzar su actividad diaria y ampliar la atención que prestan a sus usuarios.
La tercera aportación asciende a 21.240 euros y se enmarca también en los programas de cooperación con entidades sin ánimo de lucro, con el objetivo de fomentar el empleo y fortalecer los proyectos sociales que desarrolla la asociación en Pontevedra.
Durante una visita a las instalaciones de Xuntos Síndrome de Down, el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández, destacó el papel de entidades que trabajan por una sociedad «más inclusiva e integradora» y subrayó que estas ayudas contribuyen a mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad y a reforzar el trabajo del tercer sector.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere un joven de Soutomaior en una salida de vía en Ponte Caldelas
- Un velero de 29 metros de eslora intervenido al narcotráfico y custodiado en la Escuela Naval, a subasta en Pontevedra
- El embalse del Pontillón de Pontevedra llega a las puertas del verano con el menor nivel desde 2022
- Los derribos de edificaciones ilegales en la comarca caen a la mitad en un año
- Una parada militar en su base de Pontevedra conmemora los 60 años de la Brilat
- El legado de Valle-Inclán se queda para siempre en el Museo de Pontevedra después de casi tres años de negociaciones
- El cuadro de Castelao «A derradeira leición do mestre» pone rumbo de Argentina a Pontevedra
- Sesenta años de la Brilat: la unidad militar muestra su día a día a los ciudadanos de Pontevedra en su aniversario