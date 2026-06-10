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Inclusión social

Xuntos Síndrome de Down refuerza en Pontevedra sus programas de empleo con más de 80.000 euros en ayudas

El delegado territorial de la Xunta de Galicia, Pablo Fernández, visita el centro de Xuntos Síndrome de Down en Pontevedra.

El delegado territorial de la Xunta de Galicia, Pablo Fernández, visita el centro de Xuntos Síndrome de Down en Pontevedra. / Rafa Vázquez / FDV

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H.D.

Pontevedra

La asociación Xuntos Síndrome de Down de Pontevedra reforzará sus programas de inclusión social y laboral gracias a tres ayudas públicas que suman más de 80.000 euros. Los fondos permitirán a la entidad continuar desarrollando iniciativas dirigidas a mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad, facilitar su acceso al mercado laboral ordinario y mantener servicios de apoyo especializados.

La entidad recibió una aportación de 18.458,42 euros a través del Programa de Empleo con Apoyo, una línea orientada a favorecer la incorporación y permanencia en puestos de trabajo ordinarios mediante acompañamiento individualizado. Este programa busca que las personas con discapacidad cuenten con apoyo profesional durante su proceso de adaptación laboral y consolidación del empleo.

A esta cantidad se suma una subvención de 40.803 euros dentro de los programas de cooperación con entidades sin ánimo de lucro. Esta ayuda está destinada a la contratación de personas desempleadas para la realización de servicios de interés general y social, una vía que permite a asociaciones como Xuntos reforzar su actividad diaria y ampliar la atención que prestan a sus usuarios.

La tercera aportación asciende a 21.240 euros y se enmarca también en los programas de cooperación con entidades sin ánimo de lucro, con el objetivo de fomentar el empleo y fortalecer los proyectos sociales que desarrolla la asociación en Pontevedra.

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Durante una visita a las instalaciones de Xuntos Síndrome de Down, el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández, destacó el papel de entidades que trabajan por una sociedad «más inclusiva e integradora» y subrayó que estas ayudas contribuyen a mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad y a reforzar el trabajo del tercer sector.

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