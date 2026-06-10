En septiembre
Proponen a Sandra Piñeiro para la Cebola de Ouro de Sanxenxo
Nacida en Noalla, es concejala en la localidad valenciana de Ayora y lucha contra el cáncer
El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, ha propuesto que la Cebola de Ouro que se entrega cada mes de septiembre en las fiestas de Santa Rosalía recaiga este año en Sandra Piñeiro. Se trata de una mujer nacida en la parroquia de Noalla, pero que reside en la localidad valenciana de Ayora, donde lucha contra un cáncer.
Fue el pasado fin de semana una de las protagonistas del gesto solidario que le brindó otro concejal valenciano, José Luis Martínez, que completó una travesía ciclista de más de mil kilómetros para rendir homenaje a Piñeiro y, al mismo tiempo, recaudar fondos destinados a la investigación contra el cáncer.
El recorrido, que unió Ayora y Sanxenxo, se desarrolló en ocho etapas y concluyó el pasado 6 de junio con una multitudinaria recepción en la localidad pontevedresa Martínez fue recibido oficialmente en el Concello, donde explicó los objetivos de una acción que ha servido tanto para visibilizar la lucha contra el cáncer como para obtener recursos económicos destinados a la investigación.
Durante el acto, el regidor sanxenxino animó a la ciudadanía a colaborar con la causa mediante aportaciones solidarias y aprovechó la ocasión para proponer que Piñeiro fuese la homenajeada de esta edición de la Cebola de Ouro.
Con esta distinción, Sanxenxo quiere reconocer tanto la trayectoria de servicio público desarrollada por Piñeiro como su fortaleza personal frente a la enfermedad.
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