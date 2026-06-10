Premio al CEIP Álvarez Limeses de Pontevedra por un proyecto científico sobre el eclipse de agosto

La Consellería de Educación ha premiado las veinte mejores iniciativas científicas realizadas por estudiantes desde los Polos Creativos alrededor del eclipse solar total del próximo 12 de agosto. Los profesores y alumnos mostraron sus trabajos en la Cidade da Cultura de Santiago, un encuentro con el que se cierran las actividades realizadas estos Polos Creativos de los centros educativos a lo largo de este curso para preparar el gran fenómeno astronómico de este verano.

Uno de los galardonados es el CEIP Álvarez Limeses de Pontevedra por un proyecto con la mejor aplicación del Diseño Universal para la Enseñanza. Su propuesta, titulada "Eclipse 2026. Un fenómeno para todos os sentidos", pretende que esa jornada del 12 de agosto sea inclusiva, con uso del braille, códigos QR y reproducciones táctiles, así como dar sonidos a fenómenos astronómicos.

El conselleiro de Educación acudió a conocer los trabajos y destacó que las iniciativas premiadas son “un reflejo del enorme potencial que existe en los centros educativos y del compromiso por impulsar metodologías activas que favorecen el aprendizaje, la creatividad y el pensamiento crítico”.

Según indicó, los proyectos galardonados evidencian que la educación científica “resulta más efectiva cuando los estudiantes son protagonistas del aprendizaje y participan en proyectos reales conectados con el mundo que los rodea”.

Los proyectos premiados abarcan trabajos de divulgación científica, investigación, observación astronómica y didáctica de las ciencias elaborados en los centros educativos a lo largo de este curso gracias al equipamiento de los Por los creativos.

El encuentro reunió cerca de 500 estudiantes de diferentes etapas educativas, docentes, investigadores de las universidades e integrantes de la Axencia Espacial Escolar Galega,. La cita sirvió también para difundir las actividades astronómicas previstas en Galicia en los meses previos al eclipse total de 12 de agosto. En este marco, se presentaron las principales acciones divulgativas que se desarrollarán durante el verano y que buscan facilitar a la ciudadanía recursos e información para seguir este fenómeno con garantías y seguridad.

Además, la Consellería dio a conocer las líneas de actuación de los Polos Creativos para el próximo curso, que mantendrán la exploración espacial como eje temático e incorporarán nuevas propuestas vinculadas a la robótica, a la programación y al desarrollo tecnológico.

La jornada concluyó con el lanzamiento de la cápsula estratosférica MarumaSAT VIII, una iniciativa impulsada por la Axencia Espacial Escolar Galega que permite al alumnado participar en misiones reales de exploración mediante globos sonda capaces de alcanzar los 30.000 metros de altitud.

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La misión incorpora distintos experimentos científicos destinados a la recogida de datos y al análisis de las condiciones de la estratosfera, ofreciendo al alumnado una experiencia práctica de investigación que reproduce procesos propios de la actividad aeroespacial y científica profesional.