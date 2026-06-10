«Pontevedra 5 sentidos» regresa para visibilizar la parálisis cerebral y recaudar fondos

Pontevedra acogerá el próximo sábado 20 de junio la segunda edición de «Pontevedra 5 sentidos», un roteiro lúdico-cultural, inclusivo y solidario que busca visibilizar la parálisis cerebral y recaudar fondos para el proyecto «Cuidamos a los cuidadores», impulsado por Amencer-Aspace y la Asociación Española Contra el Cáncer, AECC, de Pontevedra.

La iniciativa está organizada por la Asociación de familias de personas con parálisis cerebral y otros trastornos neuromotores, Amencer-Aspace, junto con la empresa turística Galiwonders, y cuenta con el apoyo de la Concellería de Benestar Social del Concello de Pontevedra, además de la colaboración de distintas empresas locales.

La actividad fue presentada por la concelleira Anabel Gulías; el presidente de Amencer-Aspace, Carlos Godoy; la presidenta de la AECC en Pontevedra, Ana García, y la CEO de Galiwonders, Sabela Gippini. Durante el acto, Gulías animó a la ciudadanía a sumarse a la propuesta, ya sea participando en el roteiro o realizando una aportación a través de la Fila 0.

«Se habla de la capacidad reivindicativa de Amencer, pero no de su capacidad para hacernos reflexionar, generar pensamiento crítico y poner en el mapa las cosas importantes de la vida», señaló la concejala, que subrayó que esta iniciativa demuestra que Pontevedra es «una ciudad diversa, accesible e inclusiva, en la que todas y todos contamos, sean cuales sean nuestras capacidades».

Destacó, además, la importancia de poner el foco en las personas que cuidan, tanto en el ámbito familiar como profesional. «En Pontevedra hay personas diversas, personas enfermas y, detrás de ellas, redes de cuidadoras que necesitan un respiro, desconectar», afirmó.

Por su parte, Carlos Godoy agradeció el apoyo del Concello y recordó la importancia de que las personas con parálisis cerebral sean visibles en la sociedad. «Es importante hacernos visibles, que la gente sea consciente de que somos diversos», afirmó el presidente de Amencer-Aspace, quien también incidió en el carácter solidario de la jornada.

Los fondos recaudados se destinarán al desarrollo del proyecto «Cuidamos a los cuidadores», orientado al bienestar emocional de las personas cuidadoras vinculadas a Amencer-Aspace y a la AECC, así como a personas con discapacidad o que se encuentran en un proceso de enfermedad.

El roteiro partirá a las 10.30 horas de la plaza de España y se desarrollará en grupos de unas 25 personas, cada uno acompañado por una guía encargada de coordinar los desplazamientos y garantizar la participación en las distintas actividades programadas. El itinerario recorrerá espacios emblemáticos de la ciudad como el Mercado, la Casa da Luz, la Casa das Campás, la plaza de A Peregrina, A Ferrería y el Campiño de Santa María, donde la jornada finalizará con música en directo a cargo del grupo Gold & Colt.

Historia, artesanía y oficios tradicionales vinculados al mar vertebrarán esta experiencia multisensorial. Entre las actividades previstas figuran una muestra de artesanía tradicional con las redeiras de Atalaia, un mural colectivo con las mariscadoras de Carril, un taller práctico sobre cultivo de mejillones y atado de cuerdas, una exposición táctil sobre playas limpias, una cata a ciegas de marisco tradicional con demostración de cocina en directo y una experiencia con lentes de 360 grados para explorar el fondo marino.

Cada experiencia tendrá una duración aproximada de 40 minutos y cada grupo participará en tres de ellas.

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Las personas interesadas deberán inscribirse a través de la página web de Amencer-Aspace, en https://amencer-aspace.com/. El coste de participación será de 15 euros para adultos, 6 euros para niños y niñas de 6 a 12 años y gratuito para menores de esa edad. Además, cada usuario o usuaria de Amencer podrá acudir con una persona acompañante de forma gratuita. También estará habilitada una Fila 0 para quienes deseen colaborar mediante una donación.