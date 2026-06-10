Los padres reclaman la rehabilitación de la antigua casa de profesores del CEIP Álvarez Limeses de Pontevedra

El grupo municipal socialista llevará al próximo pleno de Pontevedra una moción para reclamar una actuación urgente sobre la antigua vivienda de profesores situada junto al CEIP Álvarez Limeses, un inmueble que lleva años generando preocupación entre la comunidad educativa por su avanzado estado de deterioro.

La iniciativa fue presentada este miércoles por el portavoz socialista, Iván Puentes, y el concejal Manuel Fariña, en una comparecencia en la que también participó la presidenta de la ANPA del centro, Joanna Lorenzo.

Fariña explicó que la propuesta recoge las demandas que la comunidad educativa viene formulando desde hace años respecto de un edificio que, según denunció, presenta posibles problemas estructurales, acumulación de suciedad y condiciones que requieren una evaluación técnica exhaustiva. La reciente retirada de la chimenea de la vivienda, conseguida tras numerosas reclamaciones de la ANPA, fue calificada como una medida positiva pero claramente insuficiente.

Además, el PSOE considera que la antigua casa de los maestros podría convertirse en una oportunidad para ampliar las instalaciones del colegio. Entre las posibilidades apuntadas figuran la creación de nuevas aulas, espacios para actividades complementarias o incluso un local para la ANPA.

Por su parte, Joanna Lorenzo recordó que las familias del Álvarez Limeses llevan más de dos décadas reclamando una solución para un problema que, según aseguró, fue empeorando con el paso del tiempo.

Ante la falta de avances, la ANPA impulsó recientemente una campaña de recogida de firmas que consiguió reunir más de 450 apoyos en apenas dos semanas. Las firmas fueron presentadas el pasado 29 de mayo y se dirigen a la Consellería de Educación, a la Jefatura Territorial y al Concello de Pontevedra.

Iván Puentes explicó que la moción socialista propone instar a la Xunta de Galicia a convocar una reunión con la comunidad educativa, coordinar con el Concello una inspección técnica integral y urgente del inmueble y elaborar un estudio sobre las posibilidades de ampliar el CEIP Álvarez Limeses incorporando la antigua vivienda de los maestros.

Al mismo tiempo, solicita al Ayuntamiento que colabore con la administración autonómica para eliminar los posibles riesgos existentes y explorar las fórmulas legales necesarias para integrar el edificio en el patrimonio educativo del centro.

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Para el PSOE y la ANPA, la situación de la antigua casa de los maestros no sólo representa un problema de seguridad y salubridad, sino también una oportunidad para dotar al Álvarez Limeses de nuevos espacios que respondan a las necesidades presentes y futuras de una comunidad educativa que asegura no poder esperar más por una solución.