El orgullo de barrio que llega a la élite: el Monte Porreiro representará a Pontevedra en Superdivisión

El Tenis de Mesa Monte Porreiro competirá la próxima temporada en la Superdivisión Femenina, la máxima categoría nacional, tras el ascenso histórico conseguido por su equipo femenino. El club pontevedrés confirmó la decisión este miércoles durante una recepción en el Concello de Pontevedra, después de varios días de reflexión y contactos con las administraciones para valorar el impacto económico del salto a la élite.

La apuesta supone un esfuerzo importante para una entidad que recientemente tuvo que renunciar a su plaza en la Superdivisión Masculina tras ocho años compitiendo entre los mejores, precisamente por motivos económicos. Pese a ello, el Monte Porreiro asumirá ahora el reto de mantener a su equipo femenino en la máxima categoría estatal.

«Confirmamos que vamos a salir en Superdivisión porque os lo merecéis, sois la leche», afirmó el director técnico del club, Nando Álvarez, dirigiéndose a las jugadoras. El responsable de la entidad se mostró especialmente emocionado y agradeció el respaldo municipal: «Sabemos que el Concello está en todos los momentos, no solo en los buenos, también en los más difíciles».

La recepción contó con la presencia de la alcaldesa en funciones, Eva Vilaverde; la concelleira de Deportes, Anabel Gulías; y el edil del barrio de Monte Porreiro, Alberto Oubiña. Gulías destacó el valor deportivo y social del proyecto: «Sois un equipo con orgullo de barrio, un club que apuesta por el deporte femenino y eso es importantísimo».

Vilaverde subrayó que el ascenso sitúa a Pontevedra «entre los mejores clubes del Estado» y remarcó que el logro es fruto de «un largo trabajo de años» basado en la cantera, el esfuerzo diario y el compromiso de jugadoras, entrenadores, directiva y familias. Además, aseguró que el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, que no pudo estar presente, es un fiel seguidor de la disciplina.

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El club, que destaca por su apuesta por jugadoras jóvenes y de cantera, afronta una temporada que se presenta como un nuevo desafío para el tenis de mesa pontevedrés.