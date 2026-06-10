La mitad de las ofertas de trabajo en Pontevedra piden una titulación de FP

La Formación Profesional sigue fortaleciendo su presencia en el mercado laboral, de modo que si en 2022 el 25% de los puestos de trabajo ofertados en el área de Pontevedra requerían una titulación de FP, en 2024 ese porcentaje ya superaba el 50%. Así lo explicó este miércoles la subdirectora general de Formación Profesional de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, Eugenia Pérez Fernández, que apuntó que esta tendencia previsiblemente seguirá aumentando en los próximos años.

Pérez Fernández participó en un acto en el CIFP A Xunqueira, en el que además de darse a conocer la oferta de FP para el próximo curso, se presentó el Programa Procacti, una iniciativa desarrollada en el centro para impulsar la motivación del alumnado a través del trabajo por proyectos.

Durante su intervención, la subdirectora general agradeció la invitación del centro y puso en valor la implicación del profesorado de FP, al que definió como un colectivo que «va más allá de su trabajo» y que mantiene una «grandísima dedicación» para mejorar la calidad de la enseñanza. En este sentido, destacó la capacidad de los centros para poner en marcha nuevas iniciativas y proyectos que contribuyen a reforzar la formación del alumnado.

«A Casa da Luz», construida en madera. | R.V.

La representante de la Consellería aprovechó su presencia en Pontevedra para recordar la publicación en el Diario Oficial de Galicia y en la web autonómica la oferta de Formación Profesional para el curso 2026-2027. Según explicó, se trata de una oferta «ambiciosa», diseñada para responder tanto a las demandas del alumnado como a las necesidades del tejido productivo y de las empresas, que cada vez requieren más personal cualificado. En este sentido, señaló que la presencia de la FP en el mercado laboral ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años.

En el área de Pontevedra, se alcanzan las 3.230 plazas, 25 menos que el curso actual, pero que aún así suponen un crecimiento especialmente significativo desde la puesta en marcha del Plan Conecta FP Galicia en 2023. Según indicó Pérez Fernández, la oferta en esta área aumentó en torno a un 49% en los últimos cuatro años, lo que supone «prácticamente duplicar» las posibilidades de acceso a estas enseñanzas.

La subdirectora general destacó además la diversidad de la oferta, que incluye ciclos de grado básico, medio y superior, cursos de especialización, programas formativos y formación acelerada. Entre las novedades para el próximo curso mencionó una formación acelerada en preparación, protección y embellecimiento de superficies de carrocería en el CIFP A Xunqueira; nuevas propuestas en el CIFP Carlos Oroza relacionadas con sumillería, panadería y pastelería, y un nuevo máster de modelado de información de construcción BIM en el CIFP de Cantería de Poio.

«Lacatraca», el velero rehabilitado. | R.V.

Desarrollo de proyectos

En el acto se destacó también la importancia de una FP flexible y adaptada a las necesidades de cada persona con el Programa Procacti, que este curso se desarrolló por primera vez en el CIFP A Xunqueira. La iniciativa permitió al alumnado de ciclos básicos trabajar a partir de proyectos concretos, con una metodología más dinámica, práctica y participativa.

En esta primera edición, el alumnado del CIFP A Xunqueira desarrolló cuatro proyectos: X-Gamer, un ordenador para juegos; Trivqueira, un trivial electrónico; A Casa da Luz, inspirado en A Casa Verde de Ponte Caldelas; y Lacatraca, centrado en la rehabilitación de un velero.

Tal y como explicó una de las docentes del centro, Procacti se articula en tres bloques de medidas: organizativas, metodológicas y de convivencia. Entre las primeras destaca la revisión de los horarios para favorecer prácticas continuadas, la coordinación semanal de los equipos docentes y el seguimiento mensual de los proyectos. En el plano metodológico, la clave está en el trabajo intermodular por proyectos, de forma que el alumnado vea sentido a lo que aprende y conecte los contenidos de distintos módulos.

Presentación de uno de los proyectos. / RAFA VAZQUEZ

El programa también incorpora medidas de convivencia encaminadas a evitar la desvinculación del alumnado del centro. Entre ellas figuran los compromisos educativos, que permiten sustituir determinadas respuestas disciplinarias por tareas supervisadas durante los recreos. Además, el centro promueve hábitos saludables con la prohibición de bebidas energéticas y la distribución gratuita de fruta, leche y productos lácteos.

La iniciativa pone de relieve el potencial del trabajo por proyectos para mejorar la motivación, integrar aprendizajes y reforzar la convivencia en la Formación Profesional.

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Así, durante el desarrollo de los proyectos los alumnos se enfrentaron a diferentes retos y celebraron sus respectivos éxitos. También aprendieron de historia, como la de A Casa Verde de Ponte Caldelas y de Mamá Clotilde, artífice de la puesta en marcha en ese municipio de la central eléctrica en 1907, y se sorprendieron con alguna que otra anécdota, como que una familia de pájaros anidase en su proyecto de rehabilitación del velero Lacatraca.