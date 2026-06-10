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El mapa gallego del enoturismo hará parada en el Monasterio el 3 de julio

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H. D.

Poio

El Monasterio de Poio será el 3 de julio el escenario de una jornada gratuita dedicada al vino, la gastronomía y el territorio dentro de las nuevas Rutas Enoturísticas de las IXP de Viño de Galicia. La cita pondrá el foco en la Ruta dos Viños Oceánicos, vinculada a Ribeiras do Morrazo, y forma parte de un proyecto que conecta por primera vez las cinco Indicaciones Geográficas Protegidas vitícolas gallegas.

La propuesta busca acercar al público una forma diferente de recorrer Galicia, con el vino como hilo conductor y con actividades que combinan presentación de itinerarios, visitas guiadas, catas comentadas y degustaciones de productos locales. En el caso de Poio, la jornada servirá para reforzar la visibilidad de los vinos del entorno del Morrazo y su relación con el paisaje atlántico, la cultura local y la oferta turística de la zona.

El proyecto incluye también la creación de un Pasaporte de las IXP de Viño de Galicia, una guía divulgativa, materiales promocionales, contenidos audiovisuales, una plataforma web y una red de colaboradores.

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Las personas interesadas pueden inscribirse gratuitamente y consultar la información de los itinerarios en viños.ixp.gal.

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