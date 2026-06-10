El Gran Montecelo: del «día histórico» a una apertura que aún sigue sin llegar

Los plazos comprometidos por la Xunta para la apertura del futuro hospital de referencia del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, el Gran Montecelo, siguen acumulando retraso. Pese a que las obras arrancaron oficialmente el 3 de mayo de 2021, en un acto calificado entonces como «histórico», y a que el Gobierno gallego (entonces con Alberto Núñez Feijóo como presidente) situó la finalización del edificio entre finales de 2023 y principios de 2024, tres años después aquella fecha ha quedado ampliamente superada. Como es obvio, tampoco se ha iniciado el traslado de ninguno de los servicios en activo en el resto de hospitales del área.

En marzo de 2024, la información publicada sobre el proyecto ya desplazaba el horizonte de puesta en marcha a ese verano, mientras que otras previsiones posteriores hablaron de 2025 y, finalmente, del primer semestre de 2026 para el traslado de las primeras unidades, algo sobre lo que «no hay nada nuevo», según han informado esta semana a FARO fuentes de la gerencia del área sanitaria.

El pasado febrero el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, apuntaba a que solo el servicio de Medicina Nuclear estaría listo este año 2026, aunque en vista de la situación de las obras, hasta este punto tiene visos de retrasarse.

La demora convierte el calendario del Gran Montecelo en una sucesión de revisiones ante los cerca de 300.000 vecinos llamados a beneficiarse del complejo. También hay que destacar que entre la población hay división al respecto, ya que la comodidad que ahora ofrece el hecho de poder acudir caminando a las consultas de los médicos especialistas tanto en la Casa del Mar de Mollavao como en el Hospital Provincial, en pleno centro de la ciudad, se perderá claramente.

Sobre este punto, además, pesa la sombra del problema, todavía no resuelto, de la gratuidad o no del aparcamiento del futuro hospital ampliado. Es una cuestión que ha llevado a la celebración de diferentes actos de protesta y recogida de firmas entre la población.

Noticias relacionadas

La ampliación de Montecelo, presupuestada inicialmente en 134 millones de euros, prevé 91.000 metros cuadrados de nueva superficie hospitalaria y una segunda fase de reforma del edificio antiguo. El proyecto permitirá concentrar servicios, ampliar camas, consultas, urgencias y tecnología sanitaria, además de incorporar prestaciones como Radioterapia y Medicina Nuclear, largamente reclamadas para evitar desplazamientos de pacientes a otros hospitales gallegos, especialmente a Vigo.