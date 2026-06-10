Giro técnico en el proyecto de Valdecorvos: habrá tres balsas para frenar las inundaciones

El proyecto para atajar las inundaciones en Valdecorvos ha dado un vuelco técnico de calado. Según explicó el concejal César Mosquera tras la Xunta de Goberno, la propuesta inicial de construir una gran balsa de inundación controlada de 5.000 metros cuadrados en el parque ha evolucionado hacia el diseño de tres balsas escalonadas tras medir las cotas sobre el terreno.

Los técnicos de Augas de Galicia consideran que esta alternativa por niveles optimiza la capacidad de carga y evita un anegamiento excesivo de la zona. El Gobierno local asume este cambio de criterio y no pondrá objeciones a una solución que busca afinar el proyecto al máximo. En el plano político, el asunto se trasladará al pleno tras debatirse en comisión una moción del PP. El texto original exigía al Concello asumir la ejecución del nuevo colector en Padre Gaite e instaba a la Xunta a mejorar la canalización en San Pedro, San Amaro, Casimiro Gómez y José Malvar.

El grupo de gobierno del BNG incorporó una enmienda de adición, aprobada con la abstención popular, para instar a la Diputación de Pontevedra a cofinanciar el 50% de las obras de Padre Gaite y Fernando Olmedo. Mosquera argumentó que esta reclamación de fondos es de justicia, ya que estos viales fueron en su día de titularidad provincial y las canalizaciones subterráneas originales corrieron a cargo de la institución provincial antes de ser transferidas al Concello.

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El estudio de Augas de Galicia ha desvelado la existencia de dos cajones de piedra antiguos bajo el Centro Galego de Tecnificación Deportiva destinados a evacuar el agua hacia el río, de los cuales uno discurre completamente seco. El Concello ha encargado el anteproyecto para el tramo de José Malvar, aunque los plazos definitivos quedan condicionados por esta importante incógnita bajo el suelo.