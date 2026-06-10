La Escuela de Adultos de la prisión de A Lama, galardonada en Europa por sus Bibliotecas Humanas

La escuela de adultos (EPAP) Nelson Mandela, centro educativo público dependiente de la Consellería de Educación y situado en el Centro Penitenciario de A Lama, ha alcanzado el segundo puesto en los premios europeos EuroPris gracias la su proyecto de Bibliotecas Humanas.

Los premios son unos reconocimientos promovidos por EuroPris, la organización europea que reúne administraciones y profesionales del ámbito penitenciario de numerosos países para compartir conocimiento, impulsar la innovación y promover las mejores prácticas en materia de rehabilitación y reinserción social. A través de sus galardones distingue anualmente las iniciativas más destacadas desarrolladas en las prisiones europeas, situando el proyecto de la EPAPU Nelson Mandela entre las experiencias de referencia en el ámbito penitenciario europeo.

Las Bibliotecas Humanas constituyen una iniciativa educativa y social en la que el alumnado privado de libertad se convierte en "libros humanos", compartiendo en primera persona sus historias de vida con diferentes colectivos de lana sociedad. El objetivo es fomentar el diálogo, la empatía y la eliminación de los perjuicios asociados a la prisión, contribuyendo a la inclusión social y a la futura reinserción de lanas personas participantes.

Este año el proyecto celebró su quinta edición consolidándose como una de las actividades más emblemáticas de la EPAPU Nelson Mandela y como un referente de la educación en prisiones. A lo largo de estos años, cientos de personas participaron como lectoras, conociendo la realidad penitenciaria desde una perspectiva humana y favoreciendo la creación de espacios de encuentro, reflexión y aprendizaje compartida.

El éxito de la iniciativa permitió ya traspasar las fronteras gallegas. Gracias a los proyectos Erasmus+ desarrollados por la escuela, las Bibliotecas Humanas llegaron a Portugal, donde fueron adaptadas manteniendo su esencia y sus objetivos. Además, el proyecto fue replicado en escuelas ubicadas en centros penitenciarios de la Comunidad Valenciana y del País Vasco, convirtiéndose en un ejemplo de buenas prácticas dentro de la educación penitenciaria.

Este reconocimiento europeo llega un año después de que las Bibliotecas Humanas obtuvieran el primer premio de la Consellería de Educación a las buenas prácticas inclusivas, un galardón que ya había puesto en valor el potencial de la educación como herramienta de inclusión y transformación social en un contexto tan singular como el penitenciario.

Uno de los pilares fundamentales de las Bibliotecas Humanas fue la colaboración del Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (Marco), que lleva apoyando el proyecto desde su primera edición. La elección de este espacio tiene un profundo valor simbólico, ya que el edificio fue durante décadas cárcel y Palacio de Justicia de la ciudad de Vigo antes de su transformación en museo. Gracias la la implicación del Marco, las Bibliotecas Humanas encontraron un escenario privilegiado para tender puentes entre la prisión y la sociedad, convirtiendo un antiguo espacio de privación de libertad en un lugar de encuentro, diálogo, cultura e inclusión.

Para la comunidad educativa de la EPAPU Nelson Mandela, este segundo premio europeo supone un importante reconocimiento al trabajo desarrollado por el alumnado, el profesorado y todas las entidades colaboradoras durante estos cinco años.

Noticias relacionadas

La EPAPU Nelson Mandela destaca que "continuará impulsando este proyecto en los próximos cursos, manteniendo su compromiso con una educación pública, inclusiva y transformadora, capaz de tender puentes entre la prisión y la sociedad y de demostrar que las segundas oportunidades son posibles"