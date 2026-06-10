Un conductor con el carné retirado protagoniza en Pontevedra una temeraria huida a toda velocidad en un coche sin seguro ni ITV

Una pareja protagonizó el pasado sábado día 6 una peligrosa y rocambolesca huida a toda velocidad de la Policía Local, a bordo de un coche sin seguro ni ITV, y que acabó con la detención del hombre y de la mujer después de provocar el pánico entre peatones y conductores en las inmediaciones de la avenida de Vigo.

En su temeraria huida, con los agentes detrás, el vehículo de dos detenidos colisionó contra un poste de la luz y un autocar y, ya abandonado el vehículo, trataron de huir por la estación de autobuses y se enfrentaron a los agentes. Además, el conductor tiene el carné retirado y dio positivo en drogas, además de tratar de falsear su identidad.

Según ha explicado este miércoles el Concello, todo ocurrió en torno a las 18.30 horas del pasado sábado en la avenida de Vigo y sus inmediaciones. Una patrulla fue requerida tras el aviso de una testigo que había presenciado como un vehículo chocaba contra el cierre perimetral de una finca y un poste de telefonía y luz y abandonaba la zona. Otro testigo indicó a los agentes que el individuo había huido con su vehículo y, tras la colisión contra el poste, se bajó y escapó a pie.

Poco después, una tercera persona alertaba de que el individuo huía de nuevo a toda velocidad en otro turismo desde la zona de estacionamiento del supermercado Lidl. Los agentes iniciaron entonces una persecución e hicieron uso de las señales acústicas y luminosas para que se detuviera, pero el individuo hizo caso omiso.

El Concello detalla que "durante la huida, su conducción temeraria obligó a otros vehículos y a viandantes a apartarse para evitar colisiones, motivo por el que la patrulla decidió abortar el seguimiento directo para no generar más riesgo para la seguridad vial". Se optó entonces por establecer un dispositivo más discreto de búsqueda por la zona.

La Policía recibía entonces un nuevo aviso que informaba de que el turismo en fuga había colisionado contra un autocar en la estación de autobuses de la ciudad, y quedó bloqueado en la dársena. Y, posteriormente, una vecina alertó de que dos personas habían accedido al interior de su parcela.

El dispositivo de busca logró localizar finalmente al individuo junto a una mujer que lo acompañaba. La pareja intentó huir nuevamente, pero fue interceptada. En el momento de la detención del hombre, la mujer se acercó gritando y llegó a empujar a uno de los agentes para tratar de evitar el arresto de su acompañante, por el que también procedieron a su detención.

Durante el cacheo, los agentes intervinieron a la mujer sustancias estupefacientes presuntamente compatibles con marihuana y hachís.

El hombre es investigado por un delito de conducción temeraria, otro contra la seguridad vial por conducir con el permiso sin vigencia por pérdida de puntos, así como por un tercero de desobediencia grave y resistencia a los agentes de la autoridad, delito que también si le imputa a la mujer que lo acompañaba.

Además de la vía penal, el conductor fue denunciado por vía administrativa por dar positivo en el test de drogas, no aportar documentación, facilitar datos falsos falseando su identidad y por la negativa a identificarse.

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El vehículo empleado para la huida carecía del seguro obligatorio de responsabilidad civil y tenía la ITV caducada, por lo que fue retirado, inmovilizado y trasladado al depósito municipal de vehículos.