Cerdedo Cotobade planta cara a los vertidos incontrolados con la campaña «Non sexas traste»

Cerdedo Cotobade refuerza la lucha contra los vertidos incontrolados con la instalación de nueva señalización informativa en contenedores, edificios públicos y zonas donde se han detectado abandonos recurrentes de residuos. La actuación forma parte de la campaña «Non sexas traste», una iniciativa que busca facilitar a la vecindad información clara sobre dónde y cómo depositar correctamente cada tipo de residuo.

La campaña ya ha completado la colocación de cartelería adhesiva y postes informativos en distintos puntos del municipio. Estos elementos recuerdan los servicios municipales disponibles para evitar el abandono de basura en la vía pública, entre ellos el punto limpio, el punto limpio móvil y la recogida gratuita de enseres a domicilio.

La iniciativa se completa con la distribución de un dossier informativo que reúne los datos prácticos sobre la gestión de residuos en Cerdedo Cotobade, los materiales admitidos en cada servicio y los pasos que debe seguir la ciudadanía para utilizarlos. El objetivo es que la información llegue de forma sencilla y accesible a todos los núcleos del municipio.

El alcalde, Jorge Cubela, subraya que «un servicio público solo puede funcionar correctamente cuando existe una implicación activa de la vecindad». En este sentido, señala que el Concello continúa invirtiendo en infraestructuras y recursos, pero insiste en la necesidad de que cada vecino conozca las alternativas disponibles y haga un uso responsable de ellas.

Cubela advierte además de que «el abandono de residuos en la vía pública no solo deteriora la imagen de nuestro municipio, sino que supone un incremento de los costes de gestión que acaba repercutiendo en el conjunto de la vecindad». Con esta campaña, añade, se pretende ofrecer «información clara y accesible para que nadie tenga dudas sobre dónde y cómo depositar cada residuo».

Actualmente, la vecindad de Cerdedo Cotobade cuenta con varios servicios gratuitos para la correcta separación y reciclaje: puntos limpios fijos, punto limpio móvil, minipuntos limpios de proximidad y recogida de voluminosos puerta a puerta.

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La campaña también recuerda la existencia de un sistema específico para la recogida selectiva de cápsulas de café, gracias al convenio suscrito con la asociación Arecafé. Las cápsulas usadas pueden depositarse en los minipuntos limpios, en el punto limpio móvil y en el punto limpio de Cerdedo, evitando así que este residuo acabe en la basura convencional.