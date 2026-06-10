Los avisos de varios pontevedreses permiten detener a un agresor machista que la víctima no quiso denunciar
El hombre dio una bofetada a la mujer, que sangraba por la nariz, pero dijo que tiene miedo a represalias
N. D.
La Policía Local de Pontevedra detuvo el pasado lunes día 8 a un hombre de 40 años como presunto autor de un delito de violencia de género, después de que varias testigos presenciaran una agresión en la vía pública. Los avisos fueron formulados por varios viandantes, ya que la víctima, que sangraba por la nariz, no quiso denunciar por temor a represalias.
La intervención ocurrió poco después de las dos de la tarde cuando una testigo indicó a los agentes que había observado cómo el conductor de un vehículo golpeaba de forma violenta con la mano en el rostro de la mujer que viajaba como acompañante. Una segunda testigo corroboró la agresión y facilitó una descripción detallada tanto de ambos dos ocupantes como del vehículo implicado.
Tras realizar las gestiones pertinentes, los agentes lograron identificar al usuario del vehículo y entrevistaron a la pareja por separado. El hombre negó la agresión, manifestando que únicamente habían mantenido una discusión.
Por su parte, la mujer inicialmente también negó los hechos, pero los agentes comprobaron que presentaba una herida con sangre en la nariz. Finalmente, tras hablar con los agentes, la víctima reconoció haber sufrido una agresión por parte de su pareja, aunque expresó que no quería presentar denuncia por miedo a sufrir represalias.
Los agentes de la Policía Local procedieron a la detención del hombre y agradecen la colaboración ciudadana en este suceso, ya que la implicación de las testigos fue clave y permitió una rápida intervención policial y la detención del presunto agresor.
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