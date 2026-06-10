Campus
La asistencia a las clases prácticas dispara el rendimiento universitario
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H. D.
Pontevedra
Asistir a las clases prácticas mejora de forma directa las notas de los universitarios. Un estudio realizado con 471 estudiantes del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte concluye que la calificación final sube 0,42 puntos por cada 10% más de asistencia a estas sesiones. La investigación, coordinada por el profesor Alexis Padrón en la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, detecta además diferencias según el sexo y la categoría del profesorado. «El impacto de la asistencia es considerable», señalan sus autores, que vinculan estos resultados con la calidad de las prácticas.
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