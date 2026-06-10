Marín
El arenal de Mogor estrena acceso y el Vial de Praias abrirá el viernes
El Concello finaliza ambas actuaciones a las puertas del verano
El Concello de Marín ha finalizado las obras de mejora de la accesibilidad en la playa de Mogor, una actuación que permitirá que este verano el arenal sea totalmente accesible para personas con movilidad reducida. La alcaldesa María Ramallo, visitó la zona para comprobar el resultado de los trabajos, que se ejecutaron en la entrada ubicada junto al Centro de Interpretación de Petroglifos.
La actuación consistió en la creación de una nueva rampa accesible realizada en madera sintética, un material resistente y acomodado para un entorno marítimo, que facilita la bajada hasta la playa para personas que utilizan silla de ruedas o que presentan dificultades de movilidad. Además, también se procedió a la reconstrucción de la escalera de acceso.
Por su parte, el Vial de Prayas, cuya reforma en su tramo inicial hasta Portocelo, quedó paralizado por la crisis de la adjudicataria, se reabrirá al tráfico el viernes, tras las obras de urgencias contratadas por el Concello con otra empresa. Asimismo, la misma empresa en crisis dejó sin terminar la acera de la Rúa do Forte, una labor que ahora ha asumido la Brigada Municipal de Obras.
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