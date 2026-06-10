Más de 15.000 viviendas registran ruido excesivo por el tráfico en diez carreteras de Pontevedra

Más de 15.000 viviendas de la comarca de Pontevedra, en al menos ocho municipios soportan niveles excesivos de ruido causado por el tráfico en las carreteras de titularidad autonómica. Así se desprende de la nueva edición del Plan de Acción contra la Contaminación Acústica, que está preparando la Xunta de Galicia. La finalidad de este plan es identificar las carreteras autonómicas con más volumen de tráfico y, posteriormente, cuantificar los niveles de ruido producidos por el tráfico en cada tramo y el número de personas y viviendas afectadas. La finalidad última es proponer mejoras para rebajar las molestias ocasionadas por el paso de los vehículos.

En el caso de Pontevedra, el plan en el que trabaja la Xunta de Galicia ha medido la contaminación acústica y su afección en diez tramos de carreteras convencionales y de alta capacidad. Según los estudios preliminares, que están expuestos estos días a información pública, hay unas 11.400 viviendas expuestas a niveles de ruido superiores a los 55 decibelios, suficientes para ocasionar molestias físicas y mentales, y hasta enfermedades a largo plazo. Corresponderían con unas 26.000 personas y además se incluye a ocho centros educativos y dos hospitales.

Los viales donde mayor afectación existe sobre los núcleos habitados son la PO-308 (la carretera de Pontevedra a A Lanzada por la costa), puesto que hay unas 7.300 viviendas donde las mediciones superan los 55 decibelios; la PO-531 (Pontevedra-Vilagarcía), con 1.300 casas; , sobre todo, la PO-551, entre Marín y Bueu, con 6.000 residencias y unos 11.000 vecinos con índices de contaminación sonora superiores a los recomendables.

En el caso de la carretera de Pontevedra a A Lanzada, el número de viviendas expuestas al ruido del tráfico es muy elevado al tratarse de una zona densamente urbanizada, al atravesar localidades como Poio, Combarro, Sanxenxo o Portonovo. Los autores del estudio señalan que incluso hay zonas donde se rebasan los 65 decibelios, un umbral a partir del cual ya pueden producirse efectos fisiológicos negativos. En concreto, unas 3.700 personas estarían expuestas a niveles de ruido superiores a los 65 decibelios en la carretera PO-308.

La PO-531 (Pontevedra-Vilagarcía) es otra carretera con un nivel elevado de polución acústica, agravado en este caso por el paso habitual de camiones. Sin embargo, la población afectada es de unas 3.100 personas, menor que en el caso anterior al tratarse de una zona donde predominan las casas unifamiliares diseminadas.

La afectación es bastante mayor en la PO-551, ya que en este vial aparece el porcentaje más elevado de afectados por la denominada «zona de rebase acústico». Son áreas geográficas donde el ruido ambiental supera los Objetivos de Calidad Acústica (OCA) fijados por la normativa (como la Ley del Ruido española). Se utilizan en los Mapas Estratégicos de Ruido para identificar puntos críticos de contaminación acústica y planificar medidas.

En su caso son más de 4.000 las personas afectadas, por encima de las 3.600 de la PO-308. En la PO-531 son poco más de 600.

En el caso del municipio de Pontevedra, son tres los tramos analizados. Uno de ellos es la PO-225, entre Lérez y Alba, que conecta las carreteras de Santiago y Vilagarcía, con apenas cien vecinos afectados. Otra es el vial que enlaza la capital con Ponte Caldelas, la PO-532, con igual número de personas expuestas al ruido, mientras que la de mayor incidencia es la PO-532, entre O Pino y Bora, con cien casas y 400 residentes.

Colegios y centros sanitarios

Otro aspecto que analiza la Xunta es la presencia de instalaciones públicas sensibles expuestas al ruido, concretamente centros educativos y ambulatorios y hospitales. En este caso, los técnicos identifican dos centros sanitarios en la PO-308 afectados por la polución acústica, y un total de ocho colegios e institutos. Uno de ellos se encuentra precisamente en la PO-308. Otros tres se localizan en las proximidades de la PO-531 (Vilagarcía-Pontevedra) y la misma cifra entre Marín y Bueu, más oro cerca de la autovía do Salnés. El ruido es el segundo factor ambiental que más incide en la salud de las personas, solo por detrás de la calidad del aire, y está asociado a alteraciones del sueño, estrés y dolencias cardíacas. La Xunta de Galicia debe revisar sus mapas de ruido en las carreteras autonómicas cada cinco años, pues así se lo exige una directiva europea.

La «asignatura pendiente» desde hace años de la AP-9 en Mollavao

Más de 11.400 personas que viven cerca de la AP-9 y que sufren a diario las molestias del ruido del tráfico, con 5.000 viviendas levantadas en sus proximidades, y al menos 35 centros educativos, sanitarios o sociales, entre ellos 15 docentes. Son las cifras básicas del estudio sobre la contaminación acústica de la autopista en Pontevedra, desde el límite con la provincia de A Coruña y hasta la entrada en Vigo, lo que incluye toda la comarca, con Caldas, Portas, Barro, Pontevedra y Vilaboa. El informe, cuya elaboración en varias fases comenzó en 2008, no detalla las afecciones del ruido por municipios, sino que hace un balance de todo el tramo pontevedrés, pero sí explica que a su paso por la ciudad son varios los centros afectados, como las escuelas de O Vao o Portosanto, la Casa Rosada de Poio, las Doroteas y el colegio Juan Sebastián de Elcano, ambos de Pontevedra, y varios en Vilaboa.

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También hace referencia a la Casa del Mar de Mollavao. En ese barrio hay varios edificios residenciales y sus vecinos padecen a diario el paso de los coches por la AP-9 sin que se instalen barreras acústicas. En su día el Ministerio de Transportes anuncio que la sociedad concesionaria de la autopista, Audasa «está redactando un estudio de viabilidad de las soluciones que sean factibles» y que se aprobarían «lo antes posible», pero hasta el momento sin resultado. El ministerio explicaba incluso que había un proyecto en fase de redacción entre los puntos kilométricos 131+000 y 131+250, en la ciudad de Pontevedra, dotado de 4,3 millones de fondos Next Generation EU), que se localizaría en el entorno del «puente de la autopista», pero sigue siendo una «asignatura pendiente».