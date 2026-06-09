Un velero de 29 metros de eslora intervenido al narcotráfico y custodiado en la Escuela Naval, a subasta en Pontevedra

Un velero de 29 metros de eslora, intervenido en una operación de narcotráfico y custodiado en la Escuela Naval de Marín, ha salido a subasta por un precio de salida de 180.000 euros.

Las pujas por esta embarcación, fabricada en 2005 por el astillero ucraniano Liman JSC, se pueden presentar hasta el próximo 16 de julio, indica este martes un comunicado.

Este velero, bautizado con el nombre de "Tambo", anteriormente era conocido en el registro marítimo internacional como "WK London" y originalmente como "Anna".

El barco fue intervenido en septiembre de 2022 en aguas del Atlántico y procedía de Brasil. Los agentes encontraron 52 fardos grandes y uno pequeño que contenían 1.275 kilos brutos de cocaína, de los que 1.053 kilos eran sustancia pura, con una riqueza del 78,56%, valorada en 64,8 millones de euros.

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Los hechos parten de las investigaciones desarrolladas entre mayo y septiembre de 2022 por la Comisaría de Maspalomas y el Grupo IV de Udyco, que revelaron que los implicados planificaron el transporte de la droga en un velero que partió del puerto de Pasito Blanco, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana, con destino a Brasil. Desde allí, la intención era llevar la droga hasta Alicante.

El barco esta atracado desde hace tiempo en la Escuela Naval / Rafa Vázquez

En cuanto a la subasta, es una embarcación singular de tipo ketch "custom", fabricada con casco de acero naval de alta resistencia y superestructura de aluminio.

Con unas dimensiones de 28,9 metros de eslora, 8 metros de manga y 3,60 metros de calado, la unidad cuenta con certificación de categoría CE clase A oceánica, estando plenamente capacitada para navegaciones de altura.

Dispone de una planta propulsora robusta basada en un motor diésel Caterpillar 3196 de 490 HP, dos grupos electrógenos Cummins Onan y equipamiento avanzado de maniobra hidráulica de la firma Harken.

Su interior destaca por unos acabados de gran calidad y una versátil habitabilidad que integra un amplio salón principal, puente de mando protegido, zona de descanso con bar y un total de ocho sollados adaptados con baño independiente.

Para los interesados en ver su estado habrá una visita presencial el jueves 2 de julio en la Escuela Naval Militar de Marín, en donde el yate está custodiado y a flote.

Esta subasta, que gestiona el portal especializado Escrapalia, está impulsada por el Ministerio de Sanidad, a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas, organismo que gestiona los bienes incautados al narcotráfico.

Todo el dinero recaudado por el fondo de bienes decomisados se destinará a revertir en la sociedad los daños ocasionados a la misma por las drogodependencias y el narcotráfico.

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