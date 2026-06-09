Sidecars se suma al cartel de las fiestas de la Peregrina

Sidecars actuará el próximo 12 de agosto en la plaza de España de Pontevedra dentro de la programación de conciertos gratuitos de las fiestas de la Peregrina, que este verano volverán a convertir el centro de la ciudad en uno de los grandes escenarios musicales de Galicia. La banda madrileña se incorpora así a un cartel que ya tenía confirmadas las actuaciones de C Marí, el 10 de agosto, y Miguel Ríos, el 14.

El concierto de Sidecars refuerza la apuesta por una programación abierta y pensada para públicos diversos, con una propuesta que se mueve entre el pop rock de guitarras, los estribillos coreables y un directo de largo recorrido. El grupo regresa a Pontevedra —ya formaron parte del cartel en 2018— en plena presentación de «Everest», su último álbum, un trabajo con el que abre una nueva etapa después de casi dos décadas sobre los escenarios.

Formados en Madrid, Sidecars se han consolidado como una de las bandas más reconocibles del pop rock español de las últimas generaciones. El trío, integrado por Juancho, Gerbass y Ruly, ha construido una carrera sostenida desde salas pequeñas hasta grandes recintos, con una identidad basada en canciones directas, letras emocionales y una conexión muy fiel con su público.

En su repertorio figuran temas como «Amasijo de huesos», «Contra las cuerdas», «De película», «Fan de ti», «Mundo imperfecto» o «Todos mis males», canciones que han marcado distintas etapas de una discografía en la que conviven el pulso rockero y los medios tiempos más melódicos. Con «Everest», la banda continúa ampliando ese camino con nuevas composiciones como «A cámara lenta», «El momento exacto» o «La misma canción».

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La confirmación de Sidecars llega después del anuncio de C Marí, artista valenciano vinculado a la nueva escena urbana, y de Miguel Ríos, que recalará en Pontevedra con su gira de despedida «El último vals». La Peregrina suma así tres nombres de perfiles muy distintos para una programación musical que irá desvelando más citas a medida que avance la cuenta atrás hacia agosto.